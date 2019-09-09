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РИА Новости

“Побудем ненормальными”. Лавров и Шойгу ответили французам и американцам

18:06 09.09.2019 (обновлено: 18:49 09.09.2019)
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© Фото : Министерство иностранных дел Российской ФедерацииМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив ле Дриан в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив ле Дриан в Москве
© Фото : Министерство иностранных дел Российской Федерации
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Впервые после многолетнего перерыва в Москве прошли переговоры между Россией и Францией в формате "2+2" с участием министров иностранных дел и обороны. Такой встречи не было с 2012 года. Как министры сложили "2+2" и при чем тут "ненормальность" России — в материале РИА Новости.

Российская нормальность

Параллельно с переговорами глав МИД Сергея Лаврова и Жан-Ива Ле Дриана работали министры обороны — Сергей Шойгу и Флоранс Парли. Одновременно беседовали секретарь Совбеза России Николай Патрушев и генсек по обороне и нацбезопасности Франции Клер Ландэ.
Тем было много, работали весь день. Но на совместной конференции на первый план неожиданно вышли отношения Москвы и Вашингтона. Журналисты поинтересовались мнением Лаврова о высказывании главы Пентагона Марка Эспера, заявившего, что Россия должна "вести себя как нормальная страна" и разделять западные ценности США, Франции и их партнеров по НАТО.
"Вести себя как нормальная страна, а не США", — отреагировал глава российского МИД. "В ином случае мы должны были бы действовать, как Соединенные Штаты: бомбить тот же Ирак, ту же Ливию — грубейшее нарушение международного права. И заодно выделять из госбюджета миллионы на вмешательство в дела других стран", — указал Лавров.
"Мы должны были бы, наверное, поддерживать госпереворот антиконституционный, вооруженный, как это сделали Соединенные Штаты со своими ближайшими союзниками в феврале 2014 года, когда украинская оппозиция под давлением радикалов, неонацистов разорвала соглашение, под которыми стояли подписи стран — членов Евросоюза", — напомнил Лавров.
Его коллега, Сергей Шойгу, в ответ на призыв американских коллег к "нормальности" ограничился репликой: "Мы, наверное, побудем пока ненормальными". В остальном переговоры шли по намеченной программе.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаседание российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности в Москве
Заседание российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Заседание российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности в Москве

Безопасность превыше всего

Непосредственно перед встречей Лавров отметил "интенсификацию диалога" и выразил надежду на продуктивную работу. В центре внимания были стратегическая стабильность, безопасность в Европе, а также развертывание вооружений в космосе. Повестку в том числе определили президенты Владимир Путин и Эммануэль Макрон в резиденции Форт Брегансон в августе — их беседа продлилась более трех часов.
Российскую сторону главным образом волнует приближение НАТО к границам страны и укрепление восточного фланга Североатлантического альянса.
Желание французских властей сотрудничать в Москве поддерживают, но беспокоятся по поводу стратегической стабильности. После выхода Соединенных Штатов из Договора о ракетах средней и меньшей дальности Россия не намерена размещать свои системы там, где не появятся американские, указал Лавров.
Помимо ДРСМД, обсуждались договоры о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, о нераспространении ядерного оружия. Как выразился Лавров, необходимо "не допустить дальнейшей деградации", а также переноса гонки вооружений в космос. В связи с этим министры затронули и принятую в июне военно-космическую доктрину Франции.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр Вооруженных сил Франции Флоранс Парли
Министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив ле Дриан и министр Вооружённых сил Франции Флоранс Парли
© РИА Новости / Максим Блинов
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Министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр Вооруженных сил Франции Флоранс Парли
Главы военных ведомств также говорили о европейской безопасности. Сергей Шойгу подчеркнул, что диалог с французскими коллегами идет успешно: за последние годы по линии соприкосновения с НАТО конфликтов не было.
Важный аспект сотрудничества министерств обороны — новые очаги международного терроризма в Африке, куда отправляются остатки разгромленного "Исламского государства"*.
Обсудили положение дел на Корейском полуострове, в Венесуэле, Иране и Персидском заливе. "Ситуация должна нормализоваться, если перестать перехватывать иранские танкеры по всему миру", — считает Шойгу.
Отметив важность восстановления регулярных контактов военных двух стран, он пригласил коллег на парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Украинский вопрос

"Конечно, нет речи о долгосрочном взаимодействии с Россией без улучшения ситуации на Украине", — заявил Ле Дриан и добавил, что за последние месяцы достигнут значительный прогресс. За два дня до этого Москва и Киев освободили по 35 осужденных и задержанных. И российская, и французская стороны выразили по этому поводу удовлетворение.
Ле Дриан подчеркнул: "Освобождение — конкретный результат работы, которую поощряла Франция".
"Мы надеемся, что это добрый знак, который позволяет рассчитывать на то, что параллельно с урегулированием в Донбассе и российско-украинские отношения будут нормализовываться, —сказал Лавров. — Те агрессивные, антироссийские односторонние решения, который принимал режим Порошенко, будут отозваны".
При этом обе стороны сошлись в том, что необходимо придерживаться Минских договоренностей. Французский министр особо выделил намерение в ближайшие дни возобновить работу в "нормандском формате", что Макрон анонсировал в августе после саммита "Большой семерки".
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр обороны России Сергей Шойгу и министр иностранных дел России Сергей Лавров а заседании российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности в Москве
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров а заседании российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Министр обороны России Сергей Шойгу и министр иностранных дел России Сергей Лавров а заседании российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности в Москве

"Занозы" в диалоге

Некоторые "проблемные места", как выразились министры, на пресс-конференции тоже не обошли стороной. "Занозой в отношениях с Россией" Ле Дриан назвал дело топ-менеджера Baring Vostok Филиппа Дельпаля, обвиняемого в хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей. Он находился под стражей с февраля, недавно его перевели под домашний арест.
"Мы считаем, что ситуация с нашим гражданином была неудовлетворительная, его содержание не соответствовало принятым у нас требованиям. Мы и далее будем внимательно относиться к тому, чтобы основные права господина Дельпаля соблюдались", — ответил Ле Дриан на вопрос из зала.
Журналисты обратили внимание и на другую "занозу" — сложности в работе Russia Today. Зимой этого года президент Макрон обвинил российские СМИ в попытках дестабилизировать ситуацию во Франции. В частности, французский лидер заявил, что RT вмешивается в протесты через социальные сети. Корреспондентам телеканала порой отказывали в аккредитации на мероприятия.
Ле Дриан постарался заверить, что российские СМИ свободно работают в стране и доступ "никому никуда не запрещен".
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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"Нормандская четверка"Жан-Ив Ле ДрианСергей ЛавровМинистерство обороны СШАНАТОЕвросоюзСергей ШойгуМоскваФранцияЕвропаРоссияУкраинаВ мире
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