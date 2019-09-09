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РИА Новости

В Херсонской области прогремели взрывы во время движения военной колонны

17:26 09.09.2019 (обновлено: 17:27 09.09.2019)
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© Фото : Joint Forces Operation / Vitali SoloniyУкраинский военный
Украинский военный
© Фото : Joint Forces Operation / Vitali Soloniy
Украинский военный. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Несколько взрывов произошло в колонне военной техники в Херсонской области во время передислокации военной части, в результате были уничтожены конструктивные элементы одного из грузовых прицепов, сообщила в понедельник пресс-служба Государственного бюро расследований Украины.
"Военная часть осуществляла передислокацию на новое место несения службы. В одном из грузовых прицепов колонны военной техники случилось возгорание, а впоследствии - несколько взрывов... В упомянутом прицепе перевозились горюче-смазочные материалы и конструктивные элементы защитной динамической брони, которые в результате взрыва были полностью уничтожены, что повлекло ущерб в крупных размерах. Военнослужащие и гражданские лица в результате взрыва не пострадали", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе отметили, что готовятся ходатайства в суд о проведении экспертиз, событие квалифицируют как "неосторожное уничтожение военного имущества, причинившее ущерб в крупных размерах".
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