В Херсонской области прогремели взрывы во время движения военной колонны

МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Несколько взрывов произошло в колонне военной техники в Херсонской области во время передислокации военной части, в результате были уничтожены конструктивные элементы одного из грузовых прицепов, сообщила в понедельник пресс-служба Государственного бюро расследований Украины.

"Военная часть осуществляла передислокацию на новое место несения службы. В одном из грузовых прицепов колонны военной техники случилось возгорание, а впоследствии - несколько взрывов... В упомянутом прицепе перевозились горюче-смазочные материалы и конструктивные элементы защитной динамической брони, которые в результате взрыва были полностью уничтожены, что повлекло ущерб в крупных размерах. Военнослужащие и гражданские лица в результате взрыва не пострадали", - говорится в сообщении.