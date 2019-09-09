В ОП посоветовали ЕС вместе с выборами в Крыму не признавать восход солнца

"Это все политическая трескотня и слова на мельницу западного мейнстрима, который сегодня выражается только в словах и санкциях. От того, что кто-то в Америке или Европе говорит о наших выборах с точки зрения непризнания, крымчанам от этого ни холодно, ни жарко. Пусть признают выборы, которые проходят в их округах, штатах, провинциях, а все остальное от лукавого", - сказал Иоффе.