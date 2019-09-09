В ОП посоветовали ЕС вместе с выборами в Крыму не признавать восход солнца

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе назвал заявления западных стран о непризнании итогов выборов в Крыму "политической трескотней" и посоветовал с таким же успехом не признавать восход солнца.
Выборы в парламент Крыма и местные советы прошли в воскресенье в единый день голосования. По данным обработки более 93% протоколов, "Единая Россия" набирает на выборах в парламент республики 54,3%, следом идут ЛДПР с 17% и КПРФ с 8,2%. Остальные партии пока не смогли преодолеть пятипроцентный барьер. Посольство США на своей странице в Twitter заявило, что не признает результаты этих выборов и подтверждает "непоколебимую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины". С подобной позицией выступил и Европейский союз.
"С таким же успехом они могут не признавать восход солнца. Кто сказал, что крымские выборы кто-то должен признавать? Выборы, прошедшие в Крыму, не нуждаются ни в каком признании. Мы же не делаем заявления по выборам, которые, к примеру, проходят в штате Оклахома. Выборы прошли в субъекте Российской Федерации, и они не требуют никакого признания", - сказал РИА Новости Иоффе.
По его словам, признание или непризнание выборов в Крыму со стороны западных стран не имеет никакого правового значения.
"Это все политическая трескотня и слова на мельницу западного мейнстрима, который сегодня выражается только в словах и санкциях. От того, что кто-то в Америке или Европе говорит о наших выборах с точки зрения непризнания, крымчанам от этого ни холодно, ни жарко. Пусть признают выборы, которые проходят в их округах, штатах, провинциях, а все остальное от лукавого", - сказал Иоффе.