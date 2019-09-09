Володин заявил, что выборы в России прошли в соответствии с нормами закона

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Выборы 8 сентября в России прошли в соответствии с нормами закона, парламентские партии считают, что выборы были конкурентными, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Совершенно очевидно для всех, что выборы прошли в соответствии с нормами закона. И здесь есть уже первая оценка Центральной избирательной комиссии. Когда речь идет об участниках избирательных кампаний, парламентские партии оценили их как выборы, прошедшие в условиях конкурентности", - сказал Володин журналистам в понедельник.

По его словам, думские фракции считают для себя прошедшие выборы "определенным успехом, шагом к очередным победам".