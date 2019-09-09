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РИА Новости
Единый день голосования

Володин заявил, что выборы в России прошли в соответствии с нормами закона

17:01 09.09.2019 (обновлено: 17:30 09.09.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкРабота информационного центра ЦИК РФ
Работа информационного центра ЦИК РФ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Работа информационного центра ЦИК РФ
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Выборы 8 сентября в России прошли в соответствии с нормами закона, парламентские партии считают, что выборы были конкурентными, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Совершенно очевидно для всех, что выборы прошли в соответствии с нормами закона. И здесь есть уже первая оценка Центральной избирательной комиссии. Когда речь идет об участниках избирательных кампаний, парламентские партии оценили их как выборы, прошедшие в условиях конкурентности", - сказал Володин журналистам в понедельник.
Предварительные результаты выборов в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
13:24Единый день голосования
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По его словам, думские фракции считают для себя прошедшие выборы "определенным успехом, шагом к очередным победам".
В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня прошли в 85 регионах РФ. Прошли выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах на прямых выборах избирали губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, в трех столицах регионов - глав муниципальных образований. Также прошли довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.
Как проходил единый день голосования — в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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Единый день голосованияРоссияПолитика
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