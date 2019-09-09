СМИ сообщили о дефиците топлива на украинских заправках

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. На украинских автозаправках возник дефицит топлива из-за проблем с поставками сырья на нефтебазы, сообщило агентство Oilpoint.
Издание ссылается на участников топливного рынка, которые присутствовали на заседании оперативного штаба в Министерстве инфраструктуры Украины, где обсуждалась проблема.
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Отмечается, что дефицит вызван неспособностью Украинских железных дорог справиться с увеличением потока грузов.
"Простои на станции Дарница достигают 20 дней. Состав Кременчуг — Киев вместо семи дней идет 20-30 дней", — цитирует издание одного из участников заседания.
Также ситуацию ухудшает медленная работа таможни на станциях, через которые проходят топливные составы. Некоторые станции оказались парализованными.
С 1 августа киевские власти ввели спецпошлины на большинство российских товаров, в частности на дизельное топливо. Часть крупнейших импортеров заявили о намерении прекратить поставки из России.
В конце месяца в Киеве заявили, что объем поставок российского дизеля снизился до 20 процентов от общего объема.
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