СМИ сообщили о дефиците топлива на украинских заправках

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. На украинских автозаправках возник дефицит топлива из-за проблем с поставками сырья на нефтебазы, сообщило агентство На украинских автозаправках возник дефицит топлива из-за проблем с поставками сырья на нефтебазы, сообщило агентство Oilpoint.

Издание ссылается на участников топливного рынка, которые присутствовали на заседании оперативного штаба в Министерстве инфраструктуры Украины, где обсуждалась проблема.

Отмечается, что дефицит вызван неспособностью Украинских железных дорог справиться с увеличением потока грузов.

"Простои на станции Дарница достигают 20 дней. Состав Кременчуг — Киев вместо семи дней идет 20-30 дней", — цитирует издание одного из участников заседания.

Также ситуацию ухудшает медленная работа таможни на станциях, через которые проходят топливные составы. Некоторые станции оказались парализованными.

С 1 августа киевские власти ввели спецпошлины на большинство российских товаров, в частности на дизельное топливо. Часть крупнейших импортеров заявили о намерении прекратить поставки из России.