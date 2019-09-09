В посольстве Украины заявили, что Le Figaro извинилась за "российский" Киев

КИЕВ, 9 сен - РИА Новости. Редакция французской газеты Le Figaro извинилась за ошибку в видеоматериале, где Киев указали как российский город, сообщила в понедельник пресс-служба посольства Украины во Франции.
Ранее украинские СМИ сообщили, что французская газета Le Figaro причислила Киев к российским городам. Ошибку допустили на сайте газеты в новостном сюжете, где президент Украины Владимир Зеленский дает комментарии прессе по случаю одновременного освобождения осужденных и задержанных РФ и Украиной и возвращения украинцев на родину.
"Заметили досадную, как нас заверили в редакции Le Figaro, техническую ошибку в видео... Редакция извинилась и исправила. Продолжаем вместе следить за соблюдением корректности формулировок в социальных сетях и СМИ", - говорится в сообщении посольства в Facebook.
Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан. Среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. В этот день в Россию также прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.