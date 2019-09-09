Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-09T16:57Z
https://ria.ru/20190909/1558497829.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/147293/20/1472932088_0:254:4928:3026_1036x0_80_0_0_09c242fdee82eb7fb16deee282047f45.jpg
РИА Новости
Освобождение задержанных россиян и украинцев

В посольстве Украины заявили, что Le Figaro извинилась за "российский" Киев

16:47 09.09.2019 (обновлено: 16:57 09.09.2019)
709
© Fotolia / joytМонумент Независимости на Майдане Незалежности в Киеве, Украина
Монумент Независимости на Майдане Незалежности в Киеве, Украина
© Fotolia / joyt
Монумент Независимости на Майдане Незалежности в Киеве, Украина. Архивное фото
КИЕВ, 9 сен - РИА Новости. Редакция французской газеты Le Figaro извинилась за ошибку в видеоматериале, где Киев указали как российский город, сообщила в понедельник пресс-служба посольства Украины во Франции.
Ранее украинские СМИ сообщили, что французская газета Le Figaro причислила Киев к российским городам. Ошибку допустили на сайте газеты в новостном сюжете, где президент Украины Владимир Зеленский дает комментарии прессе по случаю одновременного освобождения осужденных и задержанных РФ и Украиной и возвращения украинцев на родину.
Мать городов русских
14:40РИА Новости
Мать городов русских
"Заметили досадную, как нас заверили в редакции Le Figaro, техническую ошибку в видео... Редакция извинилась и исправила. Продолжаем вместе следить за соблюдением корректности формулировок в социальных сетях и СМИ", - говорится в сообщении посольства в Facebook.
Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан. Среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. В этот день в Россию также прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.
Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной сходят с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково
7 сентября, 21:20РИА Новости
Как в мире отреагировали на освобождение задержанных россиян и украинцев
0190003
Обсудить 0
Освобождение задержанных россиян и украинцевВладимир ЗеленскийФранцияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан
В МИД Франции прокомментировали ситуацию вокруг аккредитации Sputnik и RT
РИА
Новости
Заседание российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности
Лавров и Шойгу ответили на призыв к России быть "нормальной страной"
АЗС в Киеве
СМИ сообщили о дефиците топлива на украинских заправках
Facebook
Facebook и Google ответили на обвинения во вмешательстве в выборы в России
Лента
новостей
Андрей Исаев
Исаев прокомментировал отказ DW участвовать в заседании комиссии Госдумы
Табличка на здании российского посольства в Лондоне
Посольство России: британская журналистика вырождается во вседозволенность
Логотип компании Google
Комиссия в Госдуме изучит данные о вмешательстве Google и Facebook в выборы
Инфоэкран хода голосования в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
В ЦИК рассказали о хакерской атаке на его портал накануне выборов
Министерство финансов США в Вашингтоне
США рассмотрят санкции в отношении Турции за покупку С-400
Осколки снарядов
Силовики 86 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ДНР
Логотип компании Google
В Google прокомментировали обвинения во вмешательстве в российские выборы
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
Рогозин прокомментировал задержания на объекте "Роскосмоса"
Расчеты на доске
Найдено решение одной из сложнейших математических задач
Житель Краснодара установил на Lada Priora колеса кареты
Житель Краснодара установил на Lada Priora колеса кареты
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
Памфилова о вбросах бюллетеней на выборах: или мозгов нет, или совести
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:50В МИД назвали причины приостановки Ираном добровольных обязательств по СВПД
18:42Чешские власти рассмотрят ситуацию с памятником Коневу
18:35Лавров обсудил с Чавушоглу подготовку к встрече в астанинском формате
18:32КНДР предложила США возобновить переговоры в конце сентября
18:28Итоговая явка на выборах в Крыму составила 33,28%
18:26В Сочи двух директоров предприятий осудили за хищение из бюджета города
18:24В Москве рейс "Уральских авиалиний" в Сочи задержали на девять часов
18:21В Сербии признали невменяемым мужчину, "заминировавшего" самолет
18:19В РПЦ прокомментировали служение представителя ПЦУ Зори в Париже
18:13ФАС приостановила рассмотрение дела нефтетрейдеров
18:06Артамонов назвал должность главы региона обычной работой
18:05"Рука не дрогнет": генпрокурор Украины допустил арест Порошенко
18:02В Госдуму внесли проект о досрочной пенсии для ухаживающих за инвалидами
17:58Гутерреш призвал срочно подписать договор о запрете ядерных испытаний
17:51В Харькове ищут взрывчатку во всех школах, детсадах и торговых центрах
17:44Роскомнадзор рассказал о политической рекламе в Facebook
17:43Сергей Лавров встретился с Кириллом Вышинским
17:42Королева утвердила проект об отсрочке Brexit в случае отсутствия соглашения
17:39ЕР получит конституционное большинство в новом созыве парламента Крыма
17:34Депутат назвала ошибкой решение членов ЕР идти на выборы как самовыдвиженцы
Лента новостейМолния