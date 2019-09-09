Le Figaro назвала Киев российским городом

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Французская газета Le Figaro причислила Киев к российским городам. На оплошность обратили внимание украинские СМИ.
Издание опубликовало на своем сайте видео с брифингом президента Владимира Зеленского, который комментирует освобождение заключенных украинцев и россиян. В левом верхнем углу указана геолокация "Киев, Россия".
В субботу Россия и Украина по взаимной договоренности освободили осужденных и задержанных граждан. С российской стороны среди них были, в частности, осужденный за терроризм украинец Олег Сенцов и нарушившие российскую морскую границу 24 украинских военнослужащих.