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РИА Новости

Le Figaro назвала Киев российским городом

08:36 09.09.2019 (обновлено: 14:43 09.09.2019)
18875
Геолокация на видео Le Figaro
Геолокация на видео Le Figaro
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Французская газета Le Figaro причислила Киев к российским городам. На оплошность обратили внимание украинские СМИ.
Издание опубликовало на своем сайте видео с брифингом президента Владимира Зеленского, который комментирует освобождение заключенных украинцев и россиян. В левом верхнем углу указана геолокация "Киев, Россия".
В субботу Россия и Украина по взаимной договоренности освободили осужденных и задержанных граждан. С российской стороны среди них были, в частности, осужденный за терроризм украинец Олег Сенцов и нарушившие российскую морскую границу 24 украинских военнослужащих.
Мать городов русских
14:40РИА Новости
Мать городов русских
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Владимир ЗеленскийLe FigaroФранцияРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Тут многие поставили смайлик смеха. Не понял почему. Киев это Россия, а Волга впадает в Каспийское море.
9 сентября, 09:31
Сергей Ростовцев
4441011
Американцы тоже Австралию с Австрией путают
9 сентября, 08:41
Павел Иванов
14120001
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