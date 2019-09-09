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РИА Новости

Глава ПФР поддержал проект о новой системе пенсионных накоплений

16:35 09.09.2019 (обновлено: 17:26 09.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель правления Пенсионного фонда Российской Федерации Антон Дроздов
Председатель правления Пенсионного фонда Российской Федерации Антон Дроздов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Председатель правления Пенсионного фонда Российской Федерации Антон Дроздов. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Председатель правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов позитивно оценил предложенную Минфином модель системы добровольных пенсионных накоплений.

"Новый проект нам еще официально не поступал, но, судя по тому, что уже известно, мы поддерживаем такой вариант, поскольку он позволит повысить пенсионные права людей", — отметил он.

Из плюсов Дроздов выделил добровольность участия, возможность использовать уже сформированные накопления и включение средств в действующую систему гарантирования выплат через АСВ, как в случае с банковскими вкладами или обязательными пенсионными накоплениями.

Что известно о проекте

Инициатором документа с рабочим названием "О гарантированном пенсионном продукте" выступил Минфин, проект уже направили на согласование в Минтруд.
Среди основных элементов гарантированного пенсионного продукта:
исключительно добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений;
гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан со стороны государства;
регистрация накопительных счетов граждан центральным администратором;
налоговые льготы для бизнеса;
налоговые вычеты для граждан.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков
7 сентября, 13:12РИА Новости
В Госдуме позитивно оценили идею о новой системе добровольных накоплений
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Пенсионный фонд РФМинистерство финансов РФЭкономика
Популярные комментарии
После прошлогоднего закона кто ж тому государству поверит.
9 сентября, 17:17
jjasmin.kofe
800002
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