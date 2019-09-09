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РИА Новости
Единый день голосования

Поклонская назвала непризнание США выборов в Крыму "надуванием щек"

16:35 09.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская назвала ожидаемым отказ США признавать итоги местных выборов в Крыму, так как именно политика американских властей способствовала воссоединению полуострова с Россией.
Выборы в парламент Крыма и местные советы проходили в воскресенье в единый день голосования. По данным обработки более 93% протоколов, "Единая Россия" набирает на выборах в парламент республики 54,3%, следом идут ЛДПР с 17% и КПРФ с 8,2%. Остальные партии пока не смогли преодолеть пятипроцентный барьер. Посольство США на своей странице в Twitter заявило, что не признает результаты этих выборов и подтверждает "непоколебимую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины".
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"Понятна позиция дипломатического ведомства США по выборам в Крыму, если честно, пока мы и не надеялись на другое. Не стоит забывать, что как раз при такой американской "непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины" в ходе насильственного свержения власти в Киеве в 2013-2014 годах мы в Крыму и провели референдум по защите наших прав и свобод путем принятия решения о самоопределении", - сказала РИА Новости Поклонская.
По ее словам, США после такой "поддержки" Украины ничего другого не остается, как еще долго "надувать щеки и говорить о суверенитете и целостности".
Как проходил единый день голосования — в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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