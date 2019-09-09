Поклонская назвала непризнание США выборов в Крыму "надуванием щек"

"Понятна позиция дипломатического ведомства США по выборам в Крыму, если честно, пока мы и не надеялись на другое. Не стоит забывать, что как раз при такой американской "непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины" в ходе насильственного свержения власти в Киеве в 2013-2014 годах мы в Крыму и провели референдум по защите наших прав и свобод путем принятия решения о самоопределении", - сказала РИА Новости Поклонская.