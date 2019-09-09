Росстат подтвердил оценку роста ВВП во втором квартале

Монета в один рубль на фоне графика. Архивное фото

Монета в один рубль на фоне графика

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. ВВП России во втором квартале, по первой оценке, вырос на 0,9%, что совпадает с предварительной оценкой, сообщает Росстат в понедельник.

"Согласно первой оценке рост ВВП во втором квартале 2019 года составил 0,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Первая оценка второго квартала 2019 года совпадает с предварительной оценкой, опубликованной Росстатом ранее", - говорится в сообщении.

"Оценивая вклад отдельных отраслей, можно отметить, что наибольший рост индекса физического объема валовой добавленной стоимости к соответствующему периоду предыдущего года продемонстрировали добыча полезных ископаемых, транспортировка и хранение, а также финансовая и страховая деятельность", - говорится в сообщении.

Так, по данным Росстата, прирост индекса производства в добыче полезных ископаемых за второй квартал 2019 года составил 3,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, пассажирооборот транспорта общего пользования вырос на 8,4%.

Рост индекса физического объема валовой добавленной стоимости к соответствующему периоду предыдущего года продемонстрировали также такие отрасли, как обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (на 2,3%); водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (2,1%); деятельность по операциям с недвижимым имуществом (1,3%); деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (1,7%); деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (1,4%).