Росстат подтвердил оценку роста ВВП во втором квартале

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. ВВП России во втором квартале, по первой оценке, вырос на 0,9%, что совпадает с предварительной оценкой, сообщает Росстат в понедельник.
"Согласно первой оценке рост ВВП во втором квартале 2019 года составил 0,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Первая оценка второго квартала 2019 года совпадает с предварительной оценкой, опубликованной Росстатом ранее", - говорится в сообщении.
"Оценивая вклад отдельных отраслей, можно отметить, что наибольший рост индекса физического объема валовой добавленной стоимости к соответствующему периоду предыдущего года продемонстрировали добыча полезных ископаемых, транспортировка и хранение, а также финансовая и страховая деятельность", - говорится в сообщении.
Так, по данным Росстата, прирост индекса производства в добыче полезных ископаемых за второй квартал 2019 года составил 3,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, пассажирооборот транспорта общего пользования вырос на 8,4%.
Рост индекса физического объема валовой добавленной стоимости к соответствующему периоду предыдущего года продемонстрировали также такие отрасли, как обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (на 2,3%); водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (2,1%); деятельность по операциям с недвижимым имуществом (1,3%); деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (1,7%); деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (1,4%).
На замедление роста индекса физического объема ВВП к соответствующему периоду предыдущего года (во втором квартале 2019 года – 0,9%, во втором квартале 2018 года – 2,2%) повлияла в первую очередь ситуация в оптовой торговле, отмечает ведомство.