В Крыму посоветовали ЕС "оставить при себе" заявления о непризнании выборов

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что Россия не нуждается в одобрении со стороны западных стран выборов, которые прошли в республике, и ЕС может "оставить при себе" свои заявления об их непризнании.
Выборы в парламент и местные советы Крыма прошли в воскресенье в единый день голосования. ЕС в понедельник распространил заявление, в котором сообщил о непризнании местных выборов в Крыму и Севастополе и избранных там лиц. В заявлении также отмечалось, что ЕС по-прежнему считает Крым украинским.
"Мы — взрослая страна и не нуждаемся в чьих-то одобрениях, что касаемо выборов", — сказал РИА Новости Бальбек.
По его словам, выборы в Крыму прошли прозрачно и свободно.
"Люди проголосовали, как хотели, — и голосовали они за российские политические силы. Так что свои заявления о непризнании выборов они могут оставить при себе", — сказал депутат.
По данным обработки более 93% протоколов, "Единая Россия" набирает на выборах в парламент Крыма 54,3%, следом идут ЛДПР с 17% и КПРФ с 8,2%. Остальные партии пока не смогли преодолеть пятипроцентный барьер.