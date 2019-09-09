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РИА Новости
Единый день голосования

В Крыму посоветовали ЕС "оставить при себе" заявления о непризнании выборов

16:07 09.09.2019 (обновлено: 17:18 09.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что Россия не нуждается в одобрении со стороны западных стран выборов, которые прошли в республике, и ЕС может "оставить при себе" свои заявления об их непризнании.
Выборы в парламент и местные советы Крыма прошли в воскресенье в единый день голосования. ЕС в понедельник распространил заявление, в котором сообщил о непризнании местных выборов в Крыму и Севастополе и избранных там лиц. В заявлении также отмечалось, что ЕС по-прежнему считает Крым украинским.
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"Мы — взрослая страна и не нуждаемся в чьих-то одобрениях, что касаемо выборов", — сказал РИА Новости Бальбек.
По его словам, выборы в Крыму прошли прозрачно и свободно.
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"Люди проголосовали, как хотели, — и голосовали они за российские политические силы. Так что свои заявления о непризнании выборов они могут оставить при себе", — сказал депутат.
По данным обработки более 93% протоколов, "Единая Россия" набирает на выборах в парламент Крыма 54,3%, следом идут ЛДПР с 17% и КПРФ с 8,2%. Остальные партии пока не смогли преодолеть пятипроцентный барьер.
Как проходил единый день голосования — в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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