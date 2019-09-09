В Крыму посоветовали ЕС "оставить при себе" заявления о непризнании выборов

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что Россия не нуждается в одобрении со стороны западных стран выборов, которые прошли в республике, и ЕС может "оставить при себе" свои заявления об их непризнании.

Выборы в парламент и местные советы Крыма прошли в воскресенье в единый день голосования. ЕС в понедельник распространил заявление, в котором сообщил о непризнании местных выборов в Крыму и Севастополе и избранных там лиц. В заявлении также отмечалось, что ЕС по-прежнему считает Крым украинским.

"Мы — взрослая страна и не нуждаемся в чьих-то одобрениях, что касаемо выборов", — сказал РИА Новости Бальбек.

По его словам, выборы в Крыму прошли прозрачно и свободно.

"Люди проголосовали, как хотели, — и голосовали они за российские политические силы. Так что свои заявления о непризнании выборов они могут оставить при себе", — сказал депутат.