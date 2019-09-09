В Крыму посоветовали США "не лезть с оценками" выборов на полуострове

Вид на побережье Крыма с парусника "Херсонес"

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен — РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал заявления США о легитимности выборов в Крыму и Севастополе "грубым вмешательством" во внутренние дела региона и посоветовал Штатам разобраться со своими выборами, а не "лезть с правовыми оценками".

Выборы в парламент Крыма и местные советы проходили в воскресенье в единый день голосования. По данным обработки более 93% протоколов, "Единая Россия" набирает на выборах в парламент республики 54,3%, следом идут ЛДПР с 17% и КПРФ с 8,2%. Остальные партии пока не смогли преодолеть пятипроцентный барьер. Посольство США на своей странице в Twitter заявило, что не признает результаты этих выборов и подтверждает "непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины".

"Это грубое вмешательство в наши внутренние дела. США не вправе указывать, как и где нам проводить выборы, которые прошли согласно закону Российской Федерации и международным стандартам. Американским властям пора навсегда осознать, что Крым — российский и стал таковым по волеизъявлению народа", — сказал РИА Новости Гемпель.