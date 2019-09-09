Прокурор Москвы подал иск к Навальному, Яшину и Соболь

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Прокурор Москвы подал иск к Алексею Навальному, Илье Яшину, Любови Соболь и другим, сообщили РИА Новости в Черемушкинском суде Москвы.

"Суд зарегистрировал иск прокурора Москвы к Георгию Албурову, Ивану Жданову, Владимиру Милову, Алексею Навальному, Любови Соболь, Александру Соловьеву, Олегу Степанову и Илье Яшину", - сказали в суде.

Там отметили, что пока иск оставлен без движения. Требования прокурора в суде не уточнили.

Ранее с исками к организаторам несанкционированных акций в Москве в суды обратились государственные "Мосгортранс" и "Автомобильные дороги", они оценивают причиненный ущерб в 1,2 миллиона и 11,5 миллиона рублей соответственно. Также в суд подал владелец ресторана "Армения". Позже были зарегистрированы заявление "Московского метрополитена" на 53,5 тысячи рублей и сразу три иска от ООО "М.Такси Коммуникации" почти на 800 тысяч рублей.