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РИА Новости

Прокурор Москвы подал иск к Навальному, Яшину и Соболь

15:53 09.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный у здания Симоновского районного суда Москвы
Алексей Навальный у здания Симоновского районного суда Москвы
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Алексей Навальный у здания Симоновского районного суда Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Прокурор Москвы подал иск к Алексею Навальному, Илье Яшину, Любови Соболь и другим, сообщили РИА Новости в Черемушкинском суде Москвы.
"Суд зарегистрировал иск прокурора Москвы к Георгию Албурову, Ивану Жданову, Владимиру Милову, Алексею Навальному, Любови Соболь, Александру Соловьеву, Олегу Степанову и Илье Яшину", - сказали в суде.
Там отметили, что пока иск оставлен без движения. Требования прокурора в суде не уточнили.
Ранее с исками к организаторам несанкционированных акций в Москве в суды обратились государственные "Мосгортранс" и "Автомобильные дороги", они оценивают причиненный ущерб в 1,2 миллиона и 11,5 миллиона рублей соответственно. Также в суд подал владелец ресторана "Армения". Позже были зарегистрированы заявление "Московского метрополитена" на 53,5 тысячи рублей и сразу три иска от ООО "М.Такси Коммуникации" почти на 800 тысяч рублей.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
Участник несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
17 августа, 08:00РИА Новости
Названа главная трагедия московских протестов
107100411
Обсудить 11
Любовь СобольАлексей НавальныйИлья ЯшинМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Сажать надо. С конфискацией имущества для возмещения ущерба. Задрали уже. Одна вонь от них и ничего более. На физиономии посмотришь - мошенники мелкого розлива. А туда же, во власть лезут. Фигуры. Смех один. Сажать надо.
9 сентября, 15:59
ppiligrimwl
24000211
Нельзя допустить, чтоб продажная оппозиция диктовала волю госдепартамента США российскому Народу!
9 сентября, 16:02
ВРВиктор Ростов
19000210
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