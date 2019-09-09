Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-09T15:46Z
https://ria.ru/20190909/1558494669.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/148239/67/1482396758_0:233:3072:1961_1036x0_80_0_0_8769585fe239b096f6f1812b75f690c8.jpg
РИА Новости

В Совфеде поддержали инициативу о минимальной цене на сигареты

15:46 09.09.2019
1431
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский поддерживает инициативу коллег-депутатов, предложивших установить единую минимальную цену на сигареты.
"По аналогии с алкоголем в этом есть резон",- сказал Рязанский РИА Новости в понедельник.
Павильон по продаже сигарет
14:12РИА Новости
В табачной компании прокомментировали введение минимальной цены на сигареты
Вместе с тем, отметил он, администрировать эту сферу будет весьма непросто.
"На алкогольном рынке есть унификация продукции, в том числе и по крепости. У сигарет это сделать сложнее. Но в принципе, то и то "разрешенное зло", которому следует противодействовать, чтобы бороться за здоровье нации",- отметил законодатель.
Он также напомнил, что, когда были приняты необходимые законы по регулированию алкогольного рынка за счет вымывания из РФ контрафакта, бюджет получил дополнительный существенный доход.
"Табачный рынок также очень емкий, предлагаемые меры позволят увеличить доход в федеральный бюджет",- сказал Рязанский.
В России запрещена продажа сигарет по цене выше максимальной розничной (которая устанавливается производителем) и ниже минимальной розничной (составляет 75% от максимальной). В понедельник депутат Госдумы Сергей Катасонов сообщил "Парламентской газете" о планах внести поправки в законодательство, чтобы установить фиксированную минимальную цену на табачные изделия.
Производство сигарет. Архивное фото
20 апреля 2018, 04:08РИА Новости
Исследование: российский рынок нелегальных сигарет продолжает быстро расти
4240573
Обсудить 9
Сергей КатасоновВалерий РязанскийСовет Федерации РФГосдума РФМоскваРоссияОбщество
Популярные комментарии
Добьетесь только того, что будем покупать нелегальные сигареты и бюджет вообще ничего не будет получать.
9 сентября, 16:09
Иван Евсеев
1200002
Да чтоб вам пусто было..
9 сентября, 16:09
skalin26
1200001
Рекомендуем
Отделение реанимации новорожденных
Роспотребнадзор назвал сведения о вспышке пневмонии у новорожденных ложными
РИА
Новости
Сотрудники МЧС РФ на месте ДТП на 82-м км автодороги Тула-Калуга с участием автомобилей Форд Транзит и Шевроле Круз
В Тульской области шесть человек госпитализировали после ДТП
Заседание российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности
Лавров и Шойгу ответили на призыв к России быть "нормальной страной"
Певец Дима Билан выступает на концерте в рамках международного фестиваля фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве
Жители Самары потребовали извинений за "испорченный" Биланом День города
Лента
новостей
Самка дельфина с детенышем
В Италии самка дельфина отблагодарила рыбаков, спасших ее детеныша
Павильон по продаже сигарет
В табачной компании прокомментировали введение минимальной цены на сигареты
Школьник расплачивается за обед
Роспотребнадзор проверил липецкую школу, где нашли рис с червями
Расчеты на доске
Найдено решение одной из сложнейших математических задач
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на конференции Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение. 6 сентября 2019
Напавший на дом Памфиловой признал вину
Белорусский певец Сергей Пархоменко, известный как рэпер Серега
Рэпер Серега захотел получить украинское гражданство
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу ответил на призыв главы Пентагона к России быть "нормальной страной"
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
Рогозин прокомментировал задержания на объекте "Роскосмоса"
Бизнес-форум Инвестируй в Кавказ
Кадыров объяснил, почему его не любят на Западе
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Помощник Зеленского рассказал подробности телефонных переговоров с Путиным
Президент РФ Владимир Путин и председатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер
Миллер озвучил условия продажи газа Украине со скидкой 25%
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:57В МИД прокомментировали перезапуск Ираном работ с центрифугами
18:56В Госдуме поддержали идею о введении минимальной цены на сигареты
18:50В МИД назвали причины приостановки Ираном добровольных обязательств по СВПД
18:42Чешские власти рассмотрят ситуацию с памятником Коневу
18:35Лавров обсудил с Чавушоглу подготовку к встрече в астанинском формате
18:32КНДР предложила США возобновить переговоры в конце сентября
18:28Итоговая явка на выборах в Крыму составила 33,28%
18:26В Сочи двух директоров предприятий осудили за хищение из бюджета города
18:24В Москве рейс "Уральских авиалиний" в Сочи задержали на девять часов
18:21В Сербии признали невменяемым мужчину, "заминировавшего" самолет
18:19В РПЦ прокомментировали служение представителя ПЦУ Зори в Париже
18:13ФАС приостановила рассмотрение дела нефтетрейдеров
18:06Артамонов назвал должность главы региона обычной работой
18:05"Рука не дрогнет": генпрокурор Украины допустил арест Порошенко
18:02В Госдуму внесли проект о досрочной пенсии для ухаживающих за инвалидами
17:58Гутерреш призвал срочно подписать договор о запрете ядерных испытаний
17:51В Харькове ищут взрывчатку во всех школах, детсадах и торговых центрах
17:44Роскомнадзор рассказал о политической рекламе в Facebook
17:43Сергей Лавров встретился с Кириллом Вышинским
17:42Королева утвердила проект об отсрочке Brexit в случае отсутствия соглашения
Лента новостейМолния