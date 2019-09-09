В Совфеде поддержали инициативу о минимальной цене на сигареты

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский поддерживает инициативу коллег-депутатов, предложивших установить единую минимальную цену на сигареты.

"По аналогии с алкоголем в этом есть резон",- сказал Рязанский РИА Новости в понедельник.

Вместе с тем, отметил он, администрировать эту сферу будет весьма непросто.

"На алкогольном рынке есть унификация продукции, в том числе и по крепости. У сигарет это сделать сложнее. Но в принципе, то и то "разрешенное зло", которому следует противодействовать, чтобы бороться за здоровье нации",- отметил законодатель.

Он также напомнил, что, когда были приняты необходимые законы по регулированию алкогольного рынка за счет вымывания из РФ контрафакта, бюджет получил дополнительный существенный доход.

"Табачный рынок также очень емкий, предлагаемые меры позволят увеличить доход в федеральный бюджет",- сказал Рязанский.