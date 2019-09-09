Медведев прокомментировал итоги выборов губернатора Петербурга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ, лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал внушительными результаты на выборах врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
"Внушительные", - сказал Медведев, комментируя результаты Беглова во время визита в региональное отделение партии в Петербурге.
Ранее глава горизбиркома Виктор Миненко сообщил, что врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов лидирует на выборах главы города с 64,47% голосов после обработки 98,93% протоколов.