Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-09T15:35Z
https://ria.ru/20190909/1558493858.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155849/35/1558493540_0:159:2964:1826_1036x0_80_0_0_afd79900ae7688204e712fd7893a1c8a.jpg
РИА Новости
Единый день голосования

Медведев прокомментировал итоги выборов губернатора Петербурга

15:23 09.09.2019 (обновлено: 15:35 09.09.2019)
1022
© POOL / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© POOL
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ, лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал внушительными результаты на выборах врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
"Внушительные", - сказал Медведев, комментируя результаты Беглова во время визита в региональное отделение партии в Петербурге.
Ранее глава горизбиркома Виктор Миненко сообщил, что врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов лидирует на выборах главы города с 64,47% голосов после обработки 98,93% протоколов.
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 10 апреля 2019
11:46РИА Новости
Биография Александра Беглова
5002321
Обсудить 12
Единый день голосованияАлександр БегловРоссияДмитрий МедведевСанкт-ПетербургПолитика
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время встречи
Медведев поздравил Беглова с избранием на пост губернатора Петербурга
РИА
Новости
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 10 апреля 2019
Биография Александра Беглова
Министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив ле Дриан
Глава МИД Франции назвал дело Дельпаля "занозой" в отношениях с Москвой
Отдыхающие в парке
В Совфеде оценили возможность увеличения детских пособий
Лента
новостей
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
ЦИК призвал избирком Петербурга не торопиться с подведением итогов выборов
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал своих конкурентов на выборах президента "тремя балбесами"
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу ответил на призыв главы Пентагона к России быть "нормальной страной"
Александр Беглов на выборах в Петербурге
Александр Беглов побеждает на выборах главы Петербурга
Члены избирательной комиссии считают голоса на избирательном участке
ЕР получила большинство мандатов на муниципальных выборах в Подмосковье
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев заявил об улучшении позиций ЕР во многих регионах
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко сама не будет выдвигать свою кандидатуру на пост спикера Совфеда
Самка дельфина с детенышем
В Италии самка дельфина отблагодарила рыбаков, спасших ее детеныша
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
Рогозин провел параллель между Бесланом и ЧП на объекте "Роскосмоса"
Вид на побережье Крыма с парусника Херсонес
В Крыму посоветовали США "не лезть с оценками" выборов на полуострове
Белорусский певец Сергей Пархоменко, известный как рэпер Серега
Рэпер Серега захотел получить украинское гражданство
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:59В Донбассе на позициях ВСУ произошла детонация боеприпасов, заявили в ДНР
18:57В МИД прокомментировали перезапуск Ираном работ с центрифугами
18:56В Госдуме поддержали идею о введении минимальной цены на сигареты
18:50В МИД назвали причины приостановки Ираном добровольных обязательств по СВПД
18:42Чешские власти рассмотрят ситуацию с памятником Коневу
18:35Лавров обсудил с Чавушоглу подготовку к встрече в астанинском формате
18:32КНДР предложила США возобновить переговоры в конце сентября
18:28Итоговая явка на выборах в Крыму составила 33,28%
18:26В Сочи двух директоров предприятий осудили за хищение из бюджета города
18:24В Москве рейс "Уральских авиалиний" в Сочи задержали на девять часов
18:21В Сербии признали невменяемым мужчину, "заминировавшего" самолет
18:19В РПЦ прокомментировали служение представителя ПЦУ Зори в Париже
18:13ФАС приостановила рассмотрение дела нефтетрейдеров
18:06Артамонов назвал должность главы региона обычной работой
18:05"Рука не дрогнет": генпрокурор Украины допустил арест Порошенко
18:02В Госдуму внесли проект о досрочной пенсии для ухаживающих за инвалидами
17:58Гутерреш призвал срочно подписать договор о запрете ядерных испытаний
17:51В Харькове ищут взрывчатку во всех школах, детсадах и торговых центрах
17:44Роскомнадзор рассказал о политической рекламе в Facebook
17:43Сергей Лавров встретился с Кириллом Вышинским
Лента новостейМолния