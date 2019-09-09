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РИА Новости
Единый день голосования

ЕР получила большинство мандатов на муниципальных выборах в Подмосковье

15:30 09.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЧлены избирательной комиссии считают голоса на избирательном участке
Члены избирательной комиссии считают голоса на избирательном участке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Члены избирательной комиссии считают голоса на избирательном участке
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. "Единая Россия" получила более 400 мандатов по итогам муниципальных выборов в Московской области, говорится в сообщении Мособлизбиркома.
"По итогу единого дня голосования количество мандатов распределилось следующим образом: региональное отделение всероссийский политической партии "Единая Россия" – 421 мандат", - говорится в сообщении.
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак на первом заседании осенней сессии Совета Федерации РФ. 26 сентября 2018
06:21Единый день голосования
В "Единой России" заявили об уверенной победе партии на выборах
Как сообщили в избиркоме, у самовыдвиженцев 71 мандат, у КПРФ – 57. "Справедливая Россия" получила 30 мандатов, ЛДПР - три мандата, "Родина" и "Яблоко" - по одному.
Явка в единый день голосования в Московской области составила 23,63% – это 482 860 избирателей.
В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня прошли в 85 регионах РФ. Прошли выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах на прямых выборах избирали губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, в трех столицах регионов - глав муниципальных образований. Также прошли довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.
Как проходил единый день голосования — в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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Единый день голосованияЕдиная РоссияМосковская областьПолитика
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