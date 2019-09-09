ЕР получила большинство мандатов на муниципальных выборах в Подмосковье

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. "Единая Россия" получила более 400 мандатов по итогам муниципальных выборов в Московской области, говорится в сообщении Мособлизбиркома.

"По итогу единого дня голосования количество мандатов распределилось следующим образом: региональное отделение всероссийский политической партии "Единая Россия" – 421 мандат", - говорится в сообщении.

Как сообщили в избиркоме, у самовыдвиженцев 71 мандат, у КПРФ – 57. "Справедливая Россия" получила 30 мандатов, ЛДПР - три мандата, "Родина" и "Яблоко" - по одному.

Явка в единый день голосования в Московской области составила 23,63% – это 482 860 избирателей.