Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-09T15:12Z
https://ria.ru/20190909/1558493472.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155837/87/1558378753_0:272:2048:1424_1036x0_80_0_0_ed577643e974b0de4a18d73c5cc15c67.jpg
РИА Новости

Путин поприветствовал участников и гостей Менделеевского съезда

15:12 09.09.2019
803
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока. 6 сентября 2019
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока. 6 сентября 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам и гостям XXI Менделеевского съезда выразил уверенность, что мероприятие позволит определить направления развития для решения глобальных проблем будущего, телеграмма размещена на сайте Кремля.
В 2019 году исполняется 150 лет создания выдающимся ученым Дмитрием Менделеевым Периодической таблицы химических элементов. XXI Менделеевский съезд проводится под эгидой Международного союза по теоретической и прикладной химии (IUPAC) в рамках Международного года Периодической таблицы химических элементов, провозглашенного ООН в декабре 2017 года.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково. 9 сентября 2019
13:49РИА Новости
Медведев прибыл в Петербург, где стартовал Менделеевский съезд по химии
Глава РФ убежден, что съезд, собравший известных учёных, представителей ведущих исследовательских школ и крупнейших международных научных организаций, станет ключевым мероприятием этого года.
"Позволит обсудить последние научные достижения, связанные в том числе с открытием новых химических элементов, и определить главные направления развития исследовательских проектов, передовых технологий и промышленности для решения приоритетных задач и глобальных проблем будущего", - говорится в телеграмме.
В завершение Путин пожелал участникам мероприятия плодотворной и успешной работы.
Российские школьники на открытии Международной Менделеевской олимпиаде по химии (IMChO-53) в Санкт-Петербурге
27 апреля, 16:49РИА Новости
Российские школьники победили в Международной олимпиаде по химии
В рамках Менделеевского съезда пройдут 10 секций, 5 англоязычных симпозиумов, молодежная конференция Mendeleev-2019: 11th International Conference on Chemistry for Young Scientists и круглые столы. Ключевыми темами Менделеевского съезда станут: разработка новых лекарственных препаратов и методов диагностики, альтернативная энергетика, современная металлургия и нефтехимия, химия биомассы и твердых горючих ископаемых, использование радиоактивных элементов в медицине и многое другое.
Менделеевские съезды проводятся с интервалом в 4-5 лет в основных научных и культурных центрах России и определяют главные направления развития химической науки и промышленности страны. Менделеевские съезды – это важные международные научные форумы в области фундаментальной и прикладной химии. Предыдущий Менделеевский съезд состоялся в 2016 году в Екатеринбурге.
220010
Обсудить 0
Владимир ПутинСанкт-ПетербургРИА Наука
Рекомендуем
Цех розлива готовой продукции на предприятии Шуйская водка
Врачи рассказали о лечебных свойствах водки
РИА
Новости
Заседание российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности
Лавров и Шойгу ответили на призыв к России быть "нормальной страной"
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
Рогозин прокомментировал задержания на объекте "Роскосмоса"
Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной сходят с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково
Песков объяснил, почему Путин не встречал в аэропорту освобожденных россиян
Лента
новостей
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив ле Дриан в Москве
Лавров назвал встречу с Францией в формате "2+2" очень полезной
Первое изображение Луны, полученное индийским космическим аппаратом Чандраян-2
СМИ: индийский модуль "Викрам" не разбился во время жесткой посадки на Луну
Президент РФ Владимир Путин и председатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер
Миллер озвучил условия продажи газа Украине со скидкой 25%
Владимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами
Цемах отказался от сделки со следствием по делу MH17
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Пассажир севшего в Нижнем Новгороде самолета умер от остановки сердца
Президент РФ Владимир Путин и глава компании Газпром Алексей Миллер во время встречи
Путин обсудил с Миллером возможность поставок газа в Китай через Монголию
Расчеты на доске
Найдено решение одной из сложнейших математических задач
Самка дельфина с детенышем
В Италии самка дельфина отблагодарила рыбаков, спасших ее детеныша
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Краснодаре завели дело после гибели девочки, на которую упало дерево
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
Рогозин провел параллель между Бесланом и ЧП на объекте "Роскосмоса"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев заявил о готовности России работать с учеными из разных стран
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:59В Донбассе на позициях ВСУ произошла детонация боеприпасов, заявили в ДНР
18:57В МИД прокомментировали перезапуск Ираном работ с центрифугами
18:56В Госдуме поддержали идею о введении минимальной цены на сигареты
18:50В МИД назвали причины приостановки Ираном добровольных обязательств по СВПД
18:42Чешские власти рассмотрят ситуацию с памятником Коневу
18:35Лавров обсудил с Чавушоглу подготовку к встрече в астанинском формате
18:32КНДР предложила США возобновить переговоры в конце сентября
18:28Итоговая явка на выборах в Крыму составила 33,28%
18:26В Сочи двух директоров предприятий осудили за хищение из бюджета города
18:24В Москве рейс "Уральских авиалиний" в Сочи задержали на девять часов
18:21В Сербии признали невменяемым мужчину, "заминировавшего" самолет
18:19В РПЦ прокомментировали служение представителя ПЦУ Зори в Париже
18:13ФАС приостановила рассмотрение дела нефтетрейдеров
18:06Артамонов назвал должность главы региона обычной работой
18:05"Рука не дрогнет": генпрокурор Украины допустил арест Порошенко
18:02В Госдуму внесли проект о досрочной пенсии для ухаживающих за инвалидами
17:58Гутерреш призвал срочно подписать договор о запрете ядерных испытаний
17:51В Харькове ищут взрывчатку во всех школах, детсадах и торговых центрах
17:44Роскомнадзор рассказал о политической рекламе в Facebook
17:43Сергей Лавров встретился с Кириллом Вышинским
Лента новостейМолния