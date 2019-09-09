Путин поприветствовал участников и гостей Менделеевского съезда

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам и гостям XXI Менделеевского съезда выразил уверенность, что мероприятие позволит определить направления развития для решения глобальных проблем будущего, Президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам и гостям XXI Менделеевского съезда выразил уверенность, что мероприятие позволит определить направления развития для решения глобальных проблем будущего, телеграмма размещена на сайте Кремля.

В 2019 году исполняется 150 лет создания выдающимся ученым Дмитрием Менделеевым Периодической таблицы химических элементов. XXI Менделеевский съезд проводится под эгидой Международного союза по теоретической и прикладной химии (IUPAC) в рамках Международного года Периодической таблицы химических элементов, провозглашенного ООН в декабре 2017 года.

Глава РФ убежден, что съезд, собравший известных учёных, представителей ведущих исследовательских школ и крупнейших международных научных организаций, станет ключевым мероприятием этого года.

"Позволит обсудить последние научные достижения, связанные в том числе с открытием новых химических элементов, и определить главные направления развития исследовательских проектов, передовых технологий и промышленности для решения приоритетных задач и глобальных проблем будущего", - говорится в телеграмме.

В завершение Путин пожелал участникам мероприятия плодотворной и успешной работы.

В рамках Менделеевского съезда пройдут 10 секций, 5 англоязычных симпозиумов, молодежная конференция Mendeleev-2019: 11th International Conference on Chemistry for Young Scientists и круглые столы. Ключевыми темами Менделеевского съезда станут: разработка новых лекарственных препаратов и методов диагностики, альтернативная энергетика, современная металлургия и нефтехимия, химия биомассы и твердых горючих ископаемых, использование радиоактивных элементов в медицине и многое другое.