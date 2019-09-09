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РИА Новости

СМИ: индийский модуль "Викрам" не разбился во время жесткой посадки на Луну

15:10 09.09.2019
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Первое изображение Луны, полученное индийским космическим аппаратом "Чандраян-2"
Первое изображение Луны, полученное индийским космическим аппаратом Чандраян-2
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен - РИА Новости. Посадочный модуль "Викрам" индийской лунной миссии "Чандраян-2" не разбился во время жесткой посадки на Луну и находится очень близко от запланированного места прилунения, пишет в понедельник газета Times of India со ссылкой на источник в Индийской организации космических исследований (ISRO).
Космический аппарат "Чандраян-2" вышел на орбиту Луны 20 августа. В субботу рано утром по индийскому времени "Викрам" должен был совершить контролируемый спуск на поверхность Луны. Снижение лунного аппарата проходило нормально, однако на высоте 2,1 км произошли сбой и отклонение от маршрута, детали которых пока неясны. Затем связь "Викрама" с командным пунктом была потеряна. Сейчас сотрудники ISRO пытаются восстановить контакт с ним.
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"В данном случае имела место жесткая посадка очень близко от запланированной области прилунения. Посадочный модуль цел, он не развалился на части. Мы прилагаем все возможные усилия для того, чтобы определить, возможно ли восстановить с ним связь", - рассказал источник.

Посадочный аппарат "Викрам" должен был доставить на поверхность Луны небольшой шестиколесный ровер "Прагьян" весом около 27 килограммов. Предполагалось, что последний проработает там в течение одного лунного дня (около 14 земных суток), изучая минералогический и элементный состав лунной поверхности, а также регистрируя местную сейсмическую активность.
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Стоимость проекта "Чандраян-2", который является полностью индийским, составила порядка 125 миллионов долларов. В случае успеха Индия стала бы четвертой страной в мире (после СССР, США и Китая), совершившей мягкую посадку на поверхности естественного спутника Земли.
В 2008 году к Луне уже летал индийский аппарат "Чандраян-1". Он исследовал спутник Земли с орбиты, а в ноябре того же года провел запуск ударного зонда, который врезался в поверхность Луны. Выброшенные при этом частицы были проанализированы "Чандраяном-1". Летом 2009 года связь с этим космическим аппаратом была потеряна, орбитальный модуль проработал лишь девять месяцев из запланированных двух лет.
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