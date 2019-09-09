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РИА Новости

Индийский модуль "Викрам" совершил жесткую посадку на Луне

08:33 09.09.2019 (обновлено: 16:49 09.09.2019)
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Первое изображение Луны, полученное индийским космическим аппаратом "Чандраян-2"
Первое изображение Луны, полученное индийским космическим аппаратом Чандраян-2
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен - РИА Новости. Посадочный модуль "Викрам" индийской лунной миссии "Чандраян-2", предположительно, совершил жесткую посадку на поверхности естественного спутника Земли, связь с аппаратом восстановить пока не удаётся, сообщил журналистам высокопоставленный представитель Индийской организации космических исследований Милсвами Аннадураи.
В субботу рано утром по индийскому времени "Викрам" должен был совершить контролируемый спуск на поверхность Луны. Снижение лунного аппарата проходило нормально, однако на высоте 2,1 км произошли сбой и отклонение от маршрута, детали которых пока неясны. Затем связь "Викрама" с командным пунктом была потеряна.
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"Обнаружив посадочный модуль на лунной поверхности, теперь нам предстоит установить с ним контакт. Характер местности, где, по нашим данным, прилунился аппарат, не позволяет говорить о мягкой посадке. К тому же, какие-то обстоятельства мешают нам восстановить связь с модулем", - сообщил Аннадураи, в прошлом курировавший предшественника миссии "Чандраян-2" – проект "Чандраян-1". Слова ученого приводит телеканал NDTV.
Как рассказал Аннадураи, сейчас орбитальный модуль продолжает посылать сигналы находящемуся на Луне "Викраму", однако позволяет ли характер полученных повреждений последнему принимать их, ещё предстоит установить.
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"В нормальной ситуации связь между орбитальным и посадочным модулем - двухсторонняя, однако в данном случае сигналы отправляются лишь в одну сторону", - отметил учёный. Он добавил, что даже в случае успеха контакт с "Викрамом" удастся восстановить ненадолго - "не более чем на 10 минут".
"Это непростая ситуация, однако я уверен, наши сотрудники смогут с ней справиться", - подытожил он.
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Посадочный аппарат "Викрам" должен был доставить на поверхность Луны небольшой шестиколесный ровер "Прагьян" весом около 27 килограммов. Предполагалось, что последний проработает там в течение одного лунного дня (около 14 земных суток), изучая минералогический и элементный состав лунной поверхности, а также регистрируя местную сейсмическую активность.
Стоимость проекта "Чандраян-2", который является полностью индийским, составила порядка 125 миллионов долларов. В случае успеха Индия стала бы четвертой страной в мире (после СССР, США и Китая), совершившей мягкую посадку на поверхности естественного спутника Земли.
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