Индийский модуль "Викрам" совершил жесткую посадку на Луне

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен - РИА Новости. Посадочный модуль "Викрам" индийской лунной миссии "Чандраян-2", предположительно, совершил жесткую посадку на поверхности естественного спутника Земли, связь с аппаратом восстановить пока не удаётся, сообщил журналистам высокопоставленный представитель Индийской организации космических исследований Милсвами Аннадураи.

В субботу рано утром по индийскому времени "Викрам" должен был совершить контролируемый спуск на поверхность Луны. Снижение лунного аппарата проходило нормально, однако на высоте 2,1 км произошли сбой и отклонение от маршрута, детали которых пока неясны. Затем связь "Викрама" с командным пунктом была потеряна.

"Обнаружив посадочный модуль на лунной поверхности, теперь нам предстоит установить с ним контакт. Характер местности, где, по нашим данным, прилунился аппарат, не позволяет говорить о мягкой посадке. К тому же, какие-то обстоятельства мешают нам восстановить связь с модулем", - сообщил Аннадураи, в прошлом курировавший предшественника миссии "Чандраян-2" – проект "Чандраян-1". Слова ученого приводит телеканал NDTV

Как рассказал Аннадураи, сейчас орбитальный модуль продолжает посылать сигналы находящемуся на Луне "Викраму", однако позволяет ли характер полученных повреждений последнему принимать их, ещё предстоит установить.

"В нормальной ситуации связь между орбитальным и посадочным модулем - двухсторонняя, однако в данном случае сигналы отправляются лишь в одну сторону", - отметил учёный. Он добавил, что даже в случае успеха контакт с "Викрамом" удастся восстановить ненадолго - "не более чем на 10 минут".

"Это непростая ситуация, однако я уверен, наши сотрудники смогут с ней справиться", - подытожил он.

Посадочный аппарат "Викрам" должен был доставить на поверхность Луны небольшой шестиколесный ровер "Прагьян" весом около 27 килограммов. Предполагалось, что последний проработает там в течение одного лунного дня (около 14 земных суток), изучая минералогический и элементный состав лунной поверхности, а также регистрируя местную сейсмическую активность.