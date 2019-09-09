Шойгу ответил на призыв главы Пентагона к России быть "нормальной страной"

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ответил на призыв своего американского коллеги к России быть "нормальной страной" и разделять западные ценности, заявив, что РФ побудет пока "ненормальной".
"Трудно что-либо добавить, единственное, что хочу сказать - мы, наверное, все-таки побудем пока ненормальными", - сказал Шойгу после переговоров "2+2" Россия - Франция.
Накануне на пресс-конференции в Париже министр обороны США Марк Эспер завил: "Было бы прекрасно, если бы Россия могла вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности, которые разделяют США, Франция и другие наши союзники по НАТО. …России нужно изменить свое поведение и вести себя в соответствии с правилами и нормами, которые мы установили. Это лучший способ двигаться вперед".