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РИА Новости

Шойгу ответил на призыв главы Пентагона к России быть "нормальной страной"

15:05 09.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ответил на призыв своего американского коллеги к России быть "нормальной страной" и разделять западные ценности, заявив, что РФ побудет пока "ненормальной".
"Трудно что-либо добавить, единственное, что хочу сказать - мы, наверное, все-таки побудем пока ненормальными", - сказал Шойгу после переговоров "2+2" Россия - Франция.
Накануне на пресс-конференции в Париже министр обороны США Марк Эспер завил: "Было бы прекрасно, если бы Россия могла вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности, которые разделяют США, Франция и другие наши союзники по НАТО. …России нужно изменить свое поведение и вести себя в соответствии с правилами и нормами, которые мы установили. Это лучший способ двигаться вперед".
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Вчера, 13:06РИА Новости
Пушков призвал главу Пентагона "проснуться"
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Министерство обороны СШАНАТОСергей ШойгуМоскваРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Ну вы установили - вы и придерживайтесь. Нам таких ценностей не надо. Ещё-бы ценителей куда из России отправить. И будет ХОРОШО.
9 сентября, 15:12
mpo.ne
3810001
Ваши ценности ещё помнят наши Ветераны ВОВ, достаточно. У нас есть наши Ценности и наша задача их беречь от ваших нападок.
9 сентября, 15:41
AAApag Apag
3801000
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