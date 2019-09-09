Медведев поддержал идею создания фонда имени Менделеева

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на XXI Менделеевском съезде по общей и прикладной химии

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на XXI Менделеевском съезде по общей и прикладной химии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поддержал идею о создании фонда имени Менделеева.

С такой инициативой выступил глава РАН Александр Сергеев в ходе общения премьера с нобелевскими лауреатами и другими учеными, приехавшими на Менделеевский съезд в Петербург.

"Хотели бы обсудить создание Mendeleev Foundation. Надеюсь, что в рамках этого мероприятия будем иметь возможность поговорить с гостями, чтобы привлечь к этой инициативе", - сказал Сергеев.