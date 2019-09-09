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РИА Новости

Медведев поддержал идею создания фонда имени Менделеева

14:58 09.09.2019 (обновлено: 15:16 09.09.2019)
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© POOL / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев на XXI Менделеевском съезде по общей и прикладной химии
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на XXI Менделеевском съезде по общей и прикладной химии
© POOL
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на XXI Менделеевском съезде по общей и прикладной химии
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поддержал идею о создании фонда имени Менделеева.
С такой инициативой выступил глава РАН Александр Сергеев в ходе общения премьера с нобелевскими лауреатами и другими учеными, приехавшими на Менделеевский съезд в Петербург.
"Хотели бы обсудить создание Mendeleev Foundation. Надеюсь, что в рамках этого мероприятия будем иметь возможность поговорить с гостями, чтобы привлечь к этой инициативе", - сказал Сергеев.
"Мне в целом кажется, что это красивая идея. Надо ее правильным образом только упаковать, договориться об экспертизе, совместной работе и посчитать", - ответил ему премьер.
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