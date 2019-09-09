Медведев поддержал идею создания фонда имени Менделеева

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поддержал идею о создании фонда имени Менделеева.
С такой инициативой выступил глава РАН Александр Сергеев в ходе общения премьера с нобелевскими лауреатами и другими учеными, приехавшими на Менделеевский съезд в Петербург.
"Хотели бы обсудить создание Mendeleev Foundation. Надеюсь, что в рамках этого мероприятия будем иметь возможность поговорить с гостями, чтобы привлечь к этой инициативе", - сказал Сергеев.
"Мне в целом кажется, что это красивая идея. Надо ее правильным образом только упаковать, договориться об экспертизе, совместной работе и посчитать", - ответил ему премьер.
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