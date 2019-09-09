Лавров выразил надежду на нормализацию отношений с Украиной

"Мы все выразили удовлетворение состоявшимся позавчера обменом 35 на 35, эта акция широко покрывалась СМИ, она приветствовалось всеми без исключения нашими и украинскими партнёрами. Мы надеемся, что это добрый знак, который позволяет рассчитывать на то, что параллельно с урегулированием в Донбассе и российско-украинские отношения будут нормализовываться, и те агрессивные, антироссийские односторонние решения, который принимал режим Порошенко, будут отозваны с целью обеспечить в наших отношениях взаимоуважение и с целью обеспечить уважение нацменьшинств на Украине и в РФ", - сказал Лавров, выступая на 12-м заседании российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности в формате "2+2" в Москве.