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РИА Новости
Освобождение задержанных россиян и украинцев

Лавров выразил надежду на нормализацию отношений с Украиной

14:55 09.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Москва надеется, что отношения России и Украины будут улучшаться параллельно с урегулированием в Донбассе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы все выразили удовлетворение состоявшимся позавчера обменом 35 на 35, эта акция широко покрывалась СМИ, она приветствовалось всеми без исключения нашими и украинскими партнёрами. Мы надеемся, что это добрый знак, который позволяет рассчитывать на то, что параллельно с урегулированием в Донбассе и российско-украинские отношения будут нормализовываться, и те агрессивные, антироссийские односторонние решения, который принимал режим Порошенко, будут отозваны с целью обеспечить в наших отношениях взаимоуважение и с целью обеспечить уважение нацменьшинств на Украине и в РФ", - сказал Лавров, выступая на 12-м заседании российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности в формате "2+2" в Москве.
Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан. Среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. В этот день в Россию также прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.
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