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РИА Новости

Франция хочет провести встречу в "нормандском формате" в ближайшее время

14:51 09.09.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновМинистр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив ле Дриан
Министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив ле Дриан
© РИА Новости / Максим Блинов
Министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив ле Дриан
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Франция хочет, чтобы встреча по ситуации на Украине в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина) прошла в Париже в ближайшее время, заявил глава МИД Жан-Ив Ле Дриан.
"Мы бы хотели, чтобы в ближайшие дни в Париже был организована новая встреча на высшем уровне в рамках " нормандского формата", - сказал Ле Дриан на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
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Встречи проходят в Москве в рамках 12-го заседания российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности в формате "2+2".
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конкретных дат проведения саммита в "нормандском формате" пока нет, но есть понимание в необходимости его скорой организации, нужна подготовка.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
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Ситуация на УкраинеМИД Франции‎ФранцияУкраинаВ мире
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