Франция хочет провести встречу в "нормандском формате" в ближайшее время

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Франция хочет, чтобы встреча по ситуации на Украине в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина) прошла в Париже в ближайшее время, заявил глава МИД Жан-Ив Ле Дриан.

"Мы бы хотели, чтобы в ближайшие дни в Париже был организована новая встреча на высшем уровне в рамках " нормандского формата", - сказал Ле Дриан на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Встречи проходят в Москве в рамках 12-го заседания российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности в формате "2+2".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конкретных дат проведения саммита в "нормандском формате" пока нет, но есть понимание в необходимости его скорой организации, нужна подготовка.