Евросоюз прокомментировал местные выборы в Крыму

БРЮССЕЛЬ, 9 сен – РИА Новости. ЕС заявил, что не признает местные выборы в Крыму и Севастополе и не будет признавать избранных там лиц законными представителями, говорится в распространенном в понедельник заявлении.
Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
"ЕС не признает проведение выборов на Крымском полуострове. Любой избранный на Крымском полуострове, претендующий на "представительство" населения Крыма и Севастополя, не будет признан представителем этих территорий", - говорится в заявлении внешнеполитической службы.
В нем отмечается, что ЕС по-прежнему считает Крым украинским.