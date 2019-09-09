Избранные в Мосгордуму депутаты примут присягу 12 сентября

Табличка на здании Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве.. Архивное фото

Табличка на здании Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве.

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Избранные депутаты Мосгордумы примут присягу в четверг, спикера выберут 17 сентября, сообщил РИА Новости вновь избранный депутат, зампредседателя шестого созыва Мосгордумы Николай Губенко.

"Первое собрание планируется 12 числа, в торжественной обстановке депутаты должны будут дать присягу. А 17-го будет организационное собрание, где будут избираться председатель, заместители председателя", - сказал Губенко.

Также, по его словам, потом будет избран оргкомитет, который составит повестку дня первого заседания, которое состоится 19 сентября.

Итоговая явка избирателей на выборах в Мосгордуму составила 21,77%. После обработки 100% протоколов самовыдвиженцы лидируют в 26 округах, депутаты от КПРФ занимают 13 мест в столичном парламенте, партии "Справедливая Россия" и "Яблоко" - по три.

В свои депутатские кресла вернутся 17 из 20 депутатов прошлого созыва. Среди них экс-спикер столичного парламента Алексей Шапошников и его заместитель Николай Губенко. Шапошников лидирует в 12 избирательном округе, после обработки 100% протоколов он набрал 40,83% голосов, Губенко в 37 округе набрал 58,29% голосов. Другой заместитель спикера Андрей Метельский уступил кандидату от КПРФ Сергею Савостьянову.