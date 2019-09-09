Шипулин не будет переезжать в Москву после победы на довыборах в Госдуму

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сен – РИА Новости. Кандидат от "Единой России", олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, победивший на довыборах депутатов Госдумы в Свердловской области, сообщил журналистам, что не планирует переезжать в Москву.

По данным ЦИК, Шипулин после обработки 100% протоколов набрал 41,59% голосов. На втором месте кандидат Алексей Коровкин от "Справедливой России" (24,03%), на третьем - кандидат от КПРФ Габбас Даутов (13,81%).

"Я не собираюсь переезжать в Москву. У меня будет три рабочих недели в Москве, но я собираюсь пока (на них) летать. У меня сын не так давно начал ходить в садик. Мне не хочется сейчас перевозить семью, брать с собой, чтобы они меняли свою жизнь", - сказал Шипулин.

По его словам, неделю, которую депутаты работают в регионах, он планирует полностью посвящать муниципалитетам.