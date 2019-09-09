Актер из сериала "Реальные пацаны" стал депутатом гордумы в Пермском крае

ПЕРМЬ, 9 сен - РИА Новости. Исполнитель роли Арменки в сериале "Реальные пацаны", глава компании в сфере лесоводства Армен Бежанян избран депутатом Осинской городской думы, сообщили РИА Новости в избиркоме по Пермскому краю.

"Депутатом Осинской городской думы первого созыва по шестому округу избран директор ООО "Главное осинское лесное хозяйство" Армен Бежанян", - рассказали в региональной избирательной комиссии.

По данным избиркома, Бежанян был выдвинут от партии "Единая Россия". Как уточнили в комиссии, ранее он уже пытался стать депутатом - в 2013 году баллотировался в городскую думу города Оса, а в 2016 году - в Земское собрание Осинского района. Однако ни в том, ни в другом случае Бежанян не набрал нужного количества голосов.

На прошедших в воскресенье выборах был сформирован состав первого созыва Осинской городской думы, созданной после объединения в один Осинский городской округ двух муниципальных образований - города Осы и Осинского района. Бежанян на этих выборах, по информации избиркома Пермского края, набрал 197 голосов избирателей или 47,58%.