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РИА Новости
Единый день голосования

Актер из сериала "Реальные пацаны" стал депутатом гордумы в Пермском крае

13:58 09.09.2019 (обновлено: 14:49 09.09.2019)
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© Гуд Стори Медиа (2010)Кадр из сериала "Реальные пацаны"
Кадр из сериала Реальные пацаны
© Гуд Стори Медиа (2010)
ПЕРМЬ, 9 сен - РИА Новости. Исполнитель роли Арменки в сериале "Реальные пацаны", глава компании в сфере лесоводства Армен Бежанян избран депутатом Осинской городской думы, сообщили РИА Новости в избиркоме по Пермскому краю.
"Депутатом Осинской городской думы первого созыва по шестому округу избран директор ООО "Главное осинское лесное хозяйство" Армен Бежанян", - рассказали в региональной избирательной комиссии.
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По данным избиркома, Бежанян был выдвинут от партии "Единая Россия". Как уточнили в комиссии, ранее он уже пытался стать депутатом - в 2013 году баллотировался в городскую думу города Оса, а в 2016 году - в Земское собрание Осинского района. Однако ни в том, ни в другом случае Бежанян не набрал нужного количества голосов.
На прошедших в воскресенье выборах был сформирован состав первого созыва Осинской городской думы, созданной после объединения в один Осинский городской округ двух муниципальных образований - города Осы и Осинского района. Бежанян на этих выборах, по информации избиркома Пермского края, набрал 197 голосов избирателей или 47,58%.
В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня прошли в 85 регионах РФ. Состоялись выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах на прямых выборах избирали губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, в трех столицах регионов - глав муниципальных образований. Также прошли довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.
Как проходил единый день голосования — в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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