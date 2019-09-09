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РИА Новости
Единый день голосования

Виталий Калоев объяснил намерение стать депутатом горсобрания Владикавказа

13:56 09.09.2019
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© AFP 2019 / Kazbek Basayev Виталий Калоев
Виталий Калоев
© AFP 2019 / Kazbek Basayev 
ПЯТИГОРСК, 9 сен - РИА Новости. Прошедший по партийным спискам от "Единой России" в городское собрание Владикавказа Виталий Калоев объяснил свое намерение стать депутатом тем, что хочет сделать город лучше и красивее.
Ранее сообщалось, что "Единая Россия" лидирует на выборах в городское собрание Владикавказа с 45,24% голосов. По предварительным данным партии, из 32 мандатов ЕР получит 20.
"Мне нравится Владикавказ, люди, которые в нем живут, хочу его сделать еще лучше, еще красивее, чтобы люди радовались. Все направления в работе важные. Что такое депутат, чем он должен заниматься? Он должен заниматься и благоустройством, и жилищно-коммунальным хозяйством, строительством, чтобы жителям было комфортно, для жителей будем стараться", - сказал Калоев РИА Новости.
В октябре 2005 года суд Цюриха признал инженера-строителя из Владикавказа Виталия Калоева виновным в убийстве в феврале 2004 года датчанина Петера Нильсена, дежурившего за пультом авиакомпании "Скайгайд" в ночь катастрофы над Боденским озером. Тогда в результате столкновения в воздушном пространстве Германии Ту-154 "Башкирских авиалиний" и грузового Boeing погибли 71 человек. Катастрофа произошла в зоне ответственности "Скайгайда", в ней Калоев потерял всю семью - жену, дочь и сына. Летом 2018 года Калоев женился во второй раз.
Во время следствия Калоев только частично признал свою вину. По его словам, он действительно приходил в день убийства к дому диспетчера, чтобы показать ему фотографии погибших жены и детей, однако Нильсен оттолкнул его, и фотографии упали на землю. Калоев потерял над собой контроль и не помнит ничего, что произошло после.
Суд Цюриха приговорил Калоева к 8 годам тюрьмы строгого режима за умышленное убийство. В июне 2007 года суд смягчил приговор Калоеву, снизив срок заключения до 5 лет и 3 месяцев. Федеральный верховный суд Швейцарии 8 ноября 2007 года принял решение о досрочном освобождении Калоева.
Как проходил единый день голосования — в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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Единый день голосованияВиталий КалоевЕдиная РоссияВладикавказПолитика
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