Виталий Калоев объяснил намерение стать депутатом горсобрания Владикавказа

ПЯТИГОРСК, 9 сен - РИА Новости. Прошедший по партийным спискам от "Единой России" в городское собрание Владикавказа Виталий Калоев объяснил свое намерение стать депутатом тем, что хочет сделать город лучше и красивее.

Ранее сообщалось, что "Единая Россия" лидирует на выборах в городское собрание Владикавказа с 45,24% голосов. По предварительным данным партии, из 32 мандатов ЕР получит 20.

"Мне нравится Владикавказ, люди, которые в нем живут, хочу его сделать еще лучше, еще красивее, чтобы люди радовались. Все направления в работе важные. Что такое депутат, чем он должен заниматься? Он должен заниматься и благоустройством, и жилищно-коммунальным хозяйством, строительством, чтобы жителям было комфортно, для жителей будем стараться", - сказал Калоев РИА Новости.

В октябре 2005 года суд Цюриха признал инженера-строителя из Владикавказа Виталия Калоева виновным в убийстве в феврале 2004 года датчанина Петера Нильсена, дежурившего за пультом авиакомпании "Скайгайд" в ночь катастрофы над Боденским озером. Тогда в результате столкновения в воздушном пространстве Германии Ту-154 "Башкирских авиалиний" и грузового Boeing погибли 71 человек. Катастрофа произошла в зоне ответственности "Скайгайда", в ней Калоев потерял всю семью - жену, дочь и сына. Летом 2018 года Калоев женился во второй раз.

Во время следствия Калоев только частично признал свою вину. По его словам, он действительно приходил в день убийства к дому диспетчера, чтобы показать ему фотографии погибших жены и детей, однако Нильсен оттолкнул его, и фотографии упали на землю. Калоев потерял над собой контроль и не помнит ничего, что произошло после.