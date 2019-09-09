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РИА Новости

В Совфеде оценили возможность увеличения детских пособий

13:27 09.09.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОтдыхающие в парке
Отдыхающие в парке
© РИА Новости / Максим Блинов
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Отдыхающие в парке. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в разговоре с RT прокомментировал информацию о том, что ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка могут составить около 12 тысяч рублей.
По его словам, это строгое выполнение требований закона. Сенатор также назвал увеличение размера детских пособий очень позитивной и хорошей мерой поддержки семей.
Он отметил, что Минфин и Минтруд использовали прогнозные показатели по рождению детей в каждом регионе.
"Технология отрабатывалась в течение этого года. <…> Это расчетные цифры, а выплаты будут, естественно, по факту".
Валерий Рязанский
Рязанский выразил мнение, что ежемесячные выплаты лучше, чем единоразовые, поскольку помогают семьям планировать свою финансовую жизнь.
Ранее "Известия" со ссылкой на предварительные расчеты Минтруда сообщили, что начиная со следующего года на выплату пособий на первого ребенка правительство выделит втрое больше средств, чем в 2019-м.
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По информации издания, ежемесячные выплаты увеличатся на семь процентов и составят около 12 тысяч рублей.
Кроме того, с января рассчитывать на пособия могут семьи, в которых есть ребенок до трех лет, а родители получают менее двух прожиточных минимумов на человека.
Сейчас эти выплаты получают граждане, доход которых не превышает полутора прожиточных минимумов на человека до достижения ребенком возраста полутора лет.
В ходе прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что семьи с доходом порядка 45 тысяч рублей с 1 января начнут получать выплаты на ребенка в среднем около десяти тысяч рублей.
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