В Кремле считают, что выборы прошли в рабочей атмосфере

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Выборы в России прошли "достаточно ровно", в рабочей атмосфере, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Выборы прошли достаточно ровно, в рабочей атмосфере. Результаты, конечно, еще наверняка будут муссировать и пытаться анализировать и социологи, и политологи, и так далее. Ну, собственно, это их хлеб. Мы же можем только констатировать те результаты, которые есть и которые были объявлены в предварительном плане Центризбиркомом", - сказал Песков.
В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня проходили в 85 регионах РФ. В том числе прошли выборы в 13 заксобраний, прямые выборы депутатов 21 городской думы.
Вчера, 13:45РИА НовостиВыборы глав регионов России