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РИА Новости
Единый день голосования

В Кремле считают, что выборы прошли в рабочей атмосфере

13:21 09.09.2019 (обновлено: 13:23 09.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкИзбиратель в единый день голосования
Избиратель в единый день голосования
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Выборы в России прошли "достаточно ровно", в рабочей атмосфере, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Выборы прошли достаточно ровно, в рабочей атмосфере. Результаты, конечно, еще наверняка будут муссировать и пытаться анализировать и социологи, и политологи, и так далее. Ну, собственно, это их хлеб. Мы же можем только констатировать те результаты, которые есть и которые были объявлены в предварительном плане Центризбиркомом", - сказал Песков.
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
11:14Единый день голосования
Окончательная средняя явка на выборах в России составила 41,2%
В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня проходили в 85 регионах РФ. В том числе прошли выборы в 13 заксобраний, прямые выборы депутатов 21 городской думы.
Как проходил единый день голосования — в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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Вчера, 13:45РИА Новости
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Единый день голосованияДмитрий ПесковРоссияПолитика
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