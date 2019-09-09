В Кремле считают, что выборы прошли в рабочей атмосфере

"Выборы прошли достаточно ровно, в рабочей атмосфере. Результаты, конечно, еще наверняка будут муссировать и пытаться анализировать и социологи, и политологи, и так далее. Ну, собственно, это их хлеб. Мы же можем только констатировать те результаты, которые есть и которые были объявлены в предварительном плане Центризбиркомом", - сказал Песков.