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РИА Новости
Единый день голосования

Для "Единой России" избирательная кампания была успешной, заявил Песков

13:18 09.09.2019 (обновлено: 13:22 09.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПапка с символикой партии "Единая Россия"
Папка с символикой партии Единая Россия
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Прошедшая избирательная кампания в целом была успешной для партии "Единая Россия", партия показала свое политическое лидерство, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Здесь нужно, наверное, в целом давать оценку выступлению "Единой России" на состоявшихся выборах. В целом прошедшая избирательная кампания по России была весьма и весьма успешной для партии "Единая Россия". Где-то мест больше, где-то мест меньше, но в целом по стране партия показала свое политическое лидерство", - сказал он в ответ на вопрос о том, победила или проиграла партия власти на выборах в Москве.
В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня проходили в 85 регионах РФ. В том числе прошли выборы в 13 заксобраний. "Единая Россия" не выдвигала кандидатов в депутаты Мосгордумы - члены партии шли на выборы в качестве самовыдвиженцев. Также в единый день голосования проходили прямые выборы депутатов 21 городской думы.
Как проходил единый день голосования — в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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Единый день голосованияРоссияЕдиная РоссияДмитрий ПесковПолитика
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