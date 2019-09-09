Для "Единой России" избирательная кампания была успешной, заявил Песков

"Здесь нужно, наверное, в целом давать оценку выступлению "Единой России" на состоявшихся выборах. В целом прошедшая избирательная кампания по России была весьма и весьма успешной для партии "Единая Россия". Где-то мест больше, где-то мест меньше, но в целом по стране партия показала свое политическое лидерство", - сказал он в ответ на вопрос о том, победила или проиграла партия власти на выборах в Москве.