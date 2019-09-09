В Абхазии милиция вновь взяла под усиленную охрану ЦИК

СУХУМ, 9 сен - РИА Новости. Милиция Абхазии вновь взяла под усиленную охрану здание ЦИК в центре Сухума после объявления предварительных итогов второго тура выборов президента, передает корреспондент РИА Новости.

Милиция перекрыла движение автомобилей по улице Конфедератов около здания ЦИК, к зданию стянуты несколько десятков сотрудников милиции и СОБР.

Ранее ЦИК провел брифинг, на котором объявил, что победителем признан Рауль Хаджимба с 47,38%. Оппозиционер Алхас Квициния (46,19%) уже объявил, что не признает Хаджимбу победителем, так как в сумме с голосами "против всех" (3154) он набрал больше, чем Хаджимба. Квициния заявил также, что будет опротестовывать решение ЦИК в суде.