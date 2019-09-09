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РИА Новости

В Абхазии милиция вновь взяла под усиленную охрану ЦИК

13:02 09.09.2019
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© Sputnik / Перейти в фотобанкВторой тур президентских выборов в Абхазии
Второй тур президентских выборов в Абхазии
© Sputnik
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СУХУМ, 9 сен - РИА Новости. Милиция Абхазии вновь взяла под усиленную охрану здание ЦИК в центре Сухума после объявления предварительных итогов второго тура выборов президента, передает корреспондент РИА Новости.
Милиция перекрыла движение автомобилей по улице Конфедератов около здания ЦИК, к зданию стянуты несколько десятков сотрудников милиции и СОБР.
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Ранее ЦИК провел брифинг, на котором объявил, что победителем признан Рауль Хаджимба с 47,38%. Оппозиционер Алхас Квициния (46,19%) уже объявил, что не признает Хаджимбу победителем, так как в сумме с голосами "против всех" (3154) он набрал больше, чем Хаджимба. Квициния заявил также, что будет опротестовывать решение ЦИК в суде.
В воскресенье оппозиционер призвал несколько сотен своих сторонников разойтись до утра, когда Квициния объявит о дальнейших действиях. Как передает корреспондент РИА Новости, сейчас у штаба Квицинии, который находится примерно в километре от ЦИК, собралось несколько десятков человек. Они ждут выхода Квицинии, который пообщается с журналистами и сторонниками.
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