Немецкий политик оценил идею Киева о расширении "нормандского формата"

Жительница Горловки демонстрирует пулю, залетевшую к ней во двор во время обстрела. 8 июля 2019. Архивное фото

Жительница Горловки демонстрирует пулю, залетевшую к ней во двор во время обстрела. 8 июля 2019

ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Немецкий политик из партии "Альтернатива для Германии", член берлинской палаты депутатов Гуннар Линдеманн считает бессмысленной инициативу Киева включить США и Великобританию в "нормандский формат" (РФ, Франция, Германия, Украина) переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.

Ранее Зеленский на встрече с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном заявил, что Киев был бы рад присоединению США к "нормандскому формату". Глава президентской фракции в Верховной раде Украины "Слуга народа" Давид Арахамия не исключил, что "нормандский формат" переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе может быть до декабря расширен за счет США и Великобритании.

"Я думаю, это бессмысленная инициатива, потому что тогда США, Великобритания будут с Францией и Германией общаться вместо того, чтобы находить общий язык с Донбассом. Чем больше стран между собой будут обсуждать Донбасс, тем меньше вероятность, что они придут к выводу о необходимости обсуждать эту ситуацию с Донбассом, и тем больше отсрочка конструктивного решения конфликта", - сказал РИА Новости Линдеманн.

Он также отметил, что страны, входящие в НАТО, не могут быть посредниками в урегулировании, поскольку "не могут быть нейтральными".

"Если Киеву нужны нейтральные посредники, пусть пригласят Венесуэлу, Китай, Южную Африку, а не тех, кто будет спонсировать амуницией войну", - сказал немецкий политик.