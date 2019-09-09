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РИА Новости

Немецкий политик оценил идею Киева о расширении "нормандского формата"

12:58 09.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖительница Горловки демонстрирует пулю, залетевшую к ней во двор во время обстрела. 8 июля 2019
Жительница Горловки демонстрирует пулю, залетевшую к ней во двор во время обстрела. 8 июля 2019
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Жительница Горловки демонстрирует пулю, залетевшую к ней во двор во время обстрела. 8 июля 2019. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Немецкий политик из партии "Альтернатива для Германии", член берлинской палаты депутатов Гуннар Линдеманн считает бессмысленной инициативу Киева включить США и Великобританию в "нормандский формат" (РФ, Франция, Германия, Украина) переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.
Ранее Зеленский на встрече с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном заявил, что Киев был бы рад присоединению США к "нормандскому формату". Глава президентской фракции в Верховной раде Украины "Слуга народа" Давид Арахамия не исключил, что "нормандский формат" переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе может быть до декабря расширен за счет США и Великобритании.
"Я думаю, это бессмысленная инициатива, потому что тогда США, Великобритания будут с Францией и Германией общаться вместо того, чтобы находить общий язык с Донбассом. Чем больше стран между собой будут обсуждать Донбасс, тем меньше вероятность, что они придут к выводу о необходимости обсуждать эту ситуацию с Донбассом, и тем больше отсрочка конструктивного решения конфликта", - сказал РИА Новости Линдеманн.
Он также отметил, что страны, входящие в НАТО, не могут быть посредниками в урегулировании, поскольку "не могут быть нейтральными".
"Если Киеву нужны нейтральные посредники, пусть пригласят Венесуэлу, Китай, Южную Африку, а не тех, кто будет спонсировать амуницией войну", - сказал немецкий политик.
При этом он не исключил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель может поддержать идею расширения "нормандского формата". "Вероятность существует, что госпожа Меркель согласится на такую инициативу, но я, как политик оппозиционной партии, мы будем выстраивать нашу оппозицию против этого решения", - добавил Линдеманн.
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