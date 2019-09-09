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РИА Новости
Единый день голосования

В Приангарье ЕР получила большинство в 19 из 21 муниципальной думы

12:46 09.09.2019 (обновлено: 12:47 09.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЭмблема партии "Единая Россия"
Эмблема партии Единая Россия
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
ИРКУТСК, 9 сен – РИА Новости. "Единая Россия" на выборах в Приангарье получила большинство в 19 вновь избранных муниципальных думах из 21, сообщил журналистам секретарь иркутского отделения "ЕР" Сергей Сокол.
В Иркутской области 8 сентября в 55 муниципалитетах прошли 68 избирательных кампаний. Жители региона выбирали 15 мэров и 15 глав муниципальных образований, 16 районных и пяти городских дум. В выборах приняли участие 30,4% избирателей из 1,2 миллиона человек, включенных в списки.
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06:21Единый день голосования
В "Единой России" заявили об уверенной победе партии на выборах
Подводя итоги выборов, секретарь иркутского отделения партии "Единая Россия" Сергей Сокол отметил, что из 12 кандидатов в мэры, которых поддерживала партия, победу одержали 11.
"Из 21 выбранной в Иркутской области думы в 19 у нас большинство, в том числе в думе областного центра", - отметил Сокол.
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КПРФ получила большинство в думах Черемховского и Слюдянского районов.
По словам Сокола, выборы в регионе были не простыми, но партии есть чем гордиться.
Как проходил единый день голосования — в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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Единый день голосованияЕдиная РоссияРоссияПолитика
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