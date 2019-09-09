В Приангарье ЕР получила большинство в 19 из 21 муниципальной думы

ИРКУТСК, 9 сен – РИА Новости. "Единая Россия" на выборах в Приангарье получила большинство в 19 вновь избранных муниципальных думах из 21, сообщил журналистам секретарь иркутского отделения "ЕР" Сергей Сокол.

В Иркутской области 8 сентября в 55 муниципалитетах прошли 68 избирательных кампаний. Жители региона выбирали 15 мэров и 15 глав муниципальных образований, 16 районных и пяти городских дум. В выборах приняли участие 30,4% избирателей из 1,2 миллиона человек, включенных в списки.

Подводя итоги выборов, секретарь иркутского отделения партии "Единая Россия" Сергей Сокол отметил, что из 12 кандидатов в мэры, которых поддерживала партия, победу одержали 11.

"Из 21 выбранной в Иркутской области думы в 19 у нас большинство, в том числе в думе областного центра", - отметил Сокол.

КПРФ получила большинство в думах Черемховского и Слюдянского районов.