В КПРФ заявили, что не признают итоги выборов в парламент Тувы

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. КПРФ не признает итоги выборов в парламент Тувы, партия будет доказывать неправомерность проведения избирательной кампании, заявил зампред ЦК Юрий Афонин на пресс-конференции, посвященной итогам единого дня голосования.
"Мы весомо вели кампанию в республике Тыве, но те результаты, которые сейчас вбиты в систему ГАС Выборы, они совершено не соответствуют реальному волеизъявлению. К сожалению, республика Тыва стала местом действительно серьезных фальсификаций и подтасовок. И мы итоги выборов этой республики признать не можем и будем доказывать неправомерность проведения избирательной кампании", - сказал Афонин.
"Единая Россия" лидирует с 85,43% голосов на выборах депутатов Верховного Хурала (парламента) республики Тыва после подсчета 22,04% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ. ЛДПР набирает 5,11%, "Справедливая Россия" - 3,45%, КПРФ - 3,06%, "Коммунисты России" - 1,93%.
В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня прошли в 85 регионах РФ. Прошли выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах на прямых выборах избирали губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, в трех столицах регионов - глав муниципальных образований. Также прошли довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.
Вчера, 13:45РИА НовостиВыборы глав регионов России