В КПРФ заявили, что не признают итоги выборов в парламент Тувы

"Мы весомо вели кампанию в республике Тыве, но те результаты, которые сейчас вбиты в систему ГАС Выборы, они совершено не соответствуют реальному волеизъявлению. К сожалению, республика Тыва стала местом действительно серьезных фальсификаций и подтасовок. И мы итоги выборов этой республики признать не можем и будем доказывать неправомерность проведения избирательной кампании", - сказал Афонин.