Непрерывное обучение должно стать привычкой для россиян, считает эксперт

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Непрерывное обучение к 2030 году должно стать такой же привычкой для россиян, как ежедневная гигиена, рассказал в интервью РИА Новости заместитель генерального директора Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям) Павел Гудков на полях Восточного экономического форума.

"Непрерывное обучение к 2030 году должно стать культурной нормой и даже привычкой, такой же, как ежедневная гигиена. Практика получения одной специальности на всю жизнь стремительно уходит в прошлое: в будущем, которое уже наступает, будет нормой за месяц-другой изучить новую для себя область и выступить в новом профессиональном качестве", - считает он.

По его словам, люди, способные постоянно работать над своими компетенциями, навыками и привычками, получат в новом мире безусловное преимущество. "В этом смысле ответственность за собственную образовательную траекторию ложится на самого человека, которому будут помогать автоматизированные профориентационные системы", - отметил он.

Гудков указал, что в России в настоящее время ощущается сильная нехватка людей с цифровыми компетенциями - в том числе, например, хороших программистов. "Однако кадровая проблема гораздо шире, она не сводится к дефициту специалистов определенного профиля. Например, есть критически важные компетенции, которые необходимы для выживания и развития в стремительно меняющемся мире, но пока мало кто понимает, как их формировать. Речь идет о навыке постоянно учиться в течение всей жизни (life-long learning), об адаптивности, о способности выстраивать коммуникации с отдельными людьми и сообществами", - пояснил он.

"Мы приходим к тому, что измениться должен сам подход к образованию, к подготовке кадров: сегодня важно уметь учиться даже (и особенно) во взрослом возрасте, переключаться с одной профессиональной области на другую... Сегодня с получением диплома образование не заканчивается, а только начинается. Успешное завершение маршрута "школа-вуз-аспирантура" больше не является залогом успешной карьеры, в дальнейшем востребованный рынком профессионал будет самостоятельно проектировать свою образовательную траекторию", - добавил он.