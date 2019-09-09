Напавший на сотрудников ГИБДД в Грозном планировал другие атаки

ГРОЗНЫЙ, 9 сен – РИА Новости. Мужчина, ликвидированный в Грозном после стрельбы в полицейских, планировал другие нападения на правоохранителей, никто в ходе инцидента не пострадал, сообщил РИА Новости помощник главы Чечни по связям со СМИ Ахмед Дудаев.

Ранее МВД по Чечне сообщило , что полиция в понедельник в Грозном ликвидировала 18-летнего жителя Надтеречного района Усмана Азиева, после того, как он открыл огонь по полицейским из машины.

"Сотрудники полиции в Грозном сработали на "отлично". Отрабатывая оперативную информацию, они попытались задержать преступника, который планировал совершить нападения на стражей порядка, он начал стрелять и его пришлось уничтожить", - отметил Дудаев. По его словам, в ходе происшествия "не пострадал ни один человек".