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РИА Новости

Напавший на сотрудников ГИБДД в Грозном планировал другие атаки

12:36 09.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкИнспектор дорожно-патрульной службы
Инспектор дорожно-патрульной службы
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ГРОЗНЫЙ, 9 сен – РИА Новости. Мужчина, ликвидированный в Грозном после стрельбы в полицейских, планировал другие нападения на правоохранителей, никто в ходе инцидента не пострадал, сообщил РИА Новости помощник главы Чечни по связям со СМИ Ахмед Дудаев.
Ранее МВД по Чечне сообщило, что полиция в понедельник в Грозном ликвидировала 18-летнего жителя Надтеречного района Усмана Азиева, после того, как он открыл огонь по полицейским из машины.
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"Сотрудники полиции в Грозном сработали на "отлично". Отрабатывая оперативную информацию, они попытались задержать преступника, который планировал совершить нападения на стражей порядка, он начал стрелять и его пришлось уничтожить", - отметил Дудаев. По его словам, в ходе происшествия "не пострадал ни один человек".
"Планам Азиева помешали профессиональные действия сотрудников правоохранительных органов. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров неоднократно заявлял, что злоумышленник может войти в город, но уйти ему не удастся", - подчеркнул Дудаев.
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ГИБДД МВД РФРамзан КадыровГрозныйЧечняПроисшествия
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