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РИА Новости

В Грозном мужчина открыл стрельбу по полицейским

11:38 09.09.2019 (обновлено: 15:53 09.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкИнспектор дорожно-патрульной службы на маршруте патрулирования
Инспектор дорожно-патрульной службы на маршруте патрулирования
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Инспектор дорожно-патрульной службы на маршруте патрулирования. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 9 сен — РИА Новости. В Грозном местный житель открыл огонь по сотрудникам ГИБДД, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского МВД.
Инцидент произошел в 08:30 на Петропавловском шоссе в Ленинском районе. Полицейские отрабатывали оперативную информацию, в связи с чем остановили машину Ford, водитель начал стрелять.
Нарушителя уничтожили ответным огнем, из представителей МВД никто не пострадал.
Известно, что за рулем Ford был 18-летний уроженец Надтеречного района республики Усман Азиев. По словам помощника главы Чечни по связям со СМИ Ахмеда Дудаева, преступник планировал серию атак на полицейских.
Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
Обстоятельства происшествия выясняются. На месте работает следственно-оперативная группа.
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ГИБДД МВД РФГрозныйЧечняРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
ну вот..четко, коротко по существу и в лоб))
9 сентября, 11:39
ИСИван Сергеевич Крупин
4200002
всё могло быть подстроено
9 сентября, 12:00
TheAssaultcube .
6000030
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