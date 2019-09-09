В Грозном мужчина открыл стрельбу по полицейским

ГРОЗНЫЙ, 9 сен — РИА Новости. В Грозном местный житель открыл огонь по сотрудникам ГИБДД, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского МВД.

Инцидент произошел в 08:30 на Петропавловском шоссе в Ленинском районе. Полицейские отрабатывали оперативную информацию, в связи с чем остановили машину Ford, водитель начал стрелять.

Нарушителя уничтожили ответным огнем, из представителей МВД никто не пострадал.

Известно, что за рулем Ford был 18-летний уроженец Надтеречного района республики Усман Азиев. По словам помощника главы Чечни по связям со СМИ Ахмеда Дудаева, преступник планировал серию атак на полицейских.

Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.