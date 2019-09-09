КПРФ впервые получит три мандата в парламенте Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости. Горизбирком Севастополя объявил предварительные результаты распределения мандатов в региональном Заксобрании: "Единой России", по предварительным данным, достанется 15 мест из 24, впервые в севастопольском парламенте будет представлена КПРФ, делегатам которой отойдет три мандата, ЛДПР увеличит представительство с двух до трех депутатов, также впервые по одному месту получат эсеры, зеленые и Партия пенсионеров.

В Севастополе обработано 100% протоколов участковых избирательных комиссий на выборах депутатов законодательного собрания нового созыва. Выборы проходят по смешанной системе. В парламенте региона 24 депутата, из них две трети (16 депутатов) избираются по партийным спискам, восемь - по мажоритарным округам.

Ранее сообщалось, что, по данным избиркома, на семи из восьми одномандатных мажоритарных округов победу одержали представители "Единой России", на одном округе победил представитель партии "Зеленые". По партийным спискам партия "Единая Россия" получает 38,50% голосов, у КПРФ – 18,70%, у ЛДПР – 18,55%, "Справедливая Россия" - 8,78%, "Партия пенсионеров за социальную справедливость" - 6,87%, "Коммунисты России" – 3,81%.

Глава севастопольского горизбиркома Сергей Даниленко в понедельник объявил о предварительном распределении мест по итогам голосования по спискам.

"Итак, партия "Справедливая Россия" получает один мандат, "Партия пенсионеров" - один мандат, ЛДПР – три мандата, КПРФ – три мандата, партия "Единая Россия" - восемь мандатов", - заявил Даниленко, отметив, что это предварительные результаты.