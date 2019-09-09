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РИА Новости

Помощник Зеленского рассказал подробности телефонных переговоров с Путиным

12:19 09.09.2019 (обновлено: 16:04 09.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 9 сен — РИА Новости. Помощник президента Украины Андрей Ермак рассказал, как проходят телефонные беседы между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.
"За тот срок, который я вижу, а я бываю на многих переговорах, позиция нашего президента, отношение к нему, его умение вести переговоры, не предусматривает, чтобы кто-то с ним вел себя невежливо. Это был равный разговор двух президентов", — сказал Ермак в интервью изданию "Украинская правда".
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Он отрицательно ответил на вопрос, повышал ли кто-то голос во время этих разговоров.
"Нет. Я думаю, что, если бы не было конструктивного диалога между президентами, не произошло бы освобождение", — добавил Ермак.
Помощник президента отметил, что Зеленский лично договаривался о деталях освобождения.
"Президент договаривался об этом количестве и этих людях. Насколько мне известно, никаких дополнительных переговоров по изменению фамилий и так далее не было. Вы понимаете, что это была большая спецоперация, детали которой мы не можем раскрывать. Но могу сказать, что в основе всего была договоренность двух президентов", — сказал Ермак.
Также он сообщил, что Зеленский лично контролировал подготовку к освобождению людей и был осведомлен о процессе до деталей.
Ермак уточнил, что украинский президент поручил ускорить работу по подготовке следующего этапа освобождения осужденных и задержанных лиц.
"Был еще один телефонный разговор между президентами, в котором было зафиксировано, что это первый шаг, за которым будут следовать следующие освобождения. У нас нет много времени. Мы каждый день работаем. Работа идет и в Минске, и на уровне государств. Поэтому я надеюсь, что это только первый шаг и мы не будем останавливаться ни на день", — заключил помощник Зеленского.
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Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан, среди отпущенных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. В этот день в Россию также прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.
После взаимного обмена гражданами России и Украины по инициативе Киева состоялся телефонный разговор Путина и Зеленского. Главы государств подчеркнули, что этот процесс имеет большое значение для нормализации и оздоровления отношений.
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Владимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Тональность и так понятно, вежливая была. Лучше бы рассказал, что Зеленский стоял во время разговора
9 сентября, 12:54
Дмитрий Атеев
827311012
Для них это так чуднО, когда разговаривают нормально! Вбитые в сознание лозунги стереотипов окончательно травмировали душу украинскому обывателю!
9 сентября, 12:41
Ryskin Andy
141110107
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