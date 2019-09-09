Помощник Зеленского рассказал подробности телефонных переговоров с Путиным

КИЕВ, 9 сен — РИА Новости. Помощник президента Украины Андрей Ермак рассказал, как проходят телефонные беседы между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

"За тот срок, который я вижу, а я бываю на многих переговорах, позиция нашего президента, отношение к нему, его умение вести переговоры, не предусматривает, чтобы кто-то с ним вел себя невежливо. Это был равный разговор двух президентов", — сказал Ермак в интервью изданию "Украинская правда"

Он отрицательно ответил на вопрос, повышал ли кто-то голос во время этих разговоров.

"Нет. Я думаю, что, если бы не было конструктивного диалога между президентами, не произошло бы освобождение", — добавил Ермак.

Помощник президента отметил, что Зеленский лично договаривался о деталях освобождения.

"Президент договаривался об этом количестве и этих людях. Насколько мне известно, никаких дополнительных переговоров по изменению фамилий и так далее не было. Вы понимаете, что это была большая спецоперация, детали которой мы не можем раскрывать. Но могу сказать, что в основе всего была договоренность двух президентов", — сказал Ермак.

Также он сообщил, что Зеленский лично контролировал подготовку к освобождению людей и был осведомлен о процессе до деталей.

Ермак уточнил, что украинский президент поручил ускорить работу по подготовке следующего этапа освобождения осужденных и задержанных лиц.

"Был еще один телефонный разговор между президентами, в котором было зафиксировано, что это первый шаг, за которым будут следовать следующие освобождения. У нас нет много времени. Мы каждый день работаем. Работа идет и в Минске, и на уровне государств. Поэтому я надеюсь, что это только первый шаг и мы не будем останавливаться ни на день", — заключил помощник Зеленского.

Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан, среди отпущенных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. В этот день в Россию также прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.