Пять партий будут представлены в парламенте Татарстана по итогам выборов

Избирательница на избирательном участке №42 в единый день голосования в Казани

КАЗАНЬ, 9 сен - РИА Новости. Пять политических партий будут представлены в Госсовете Татарстана шестого созыва: кроме "Единой России" и КПРФ, набравших 72,43% и 10,74% голосов избирателей, это также "Справедливая Россия", "Партия Роста" и ЛДПР, сообщил председатель Центризбиркома республики Мидхат Шагиахметов.

В воскресенье в Татарстане прошли выборы депутатов Госсовета республики. На 100 мест в парламенте претендовали 200 кандидатов от семи политических партий по партийным спискам и 230 самовыдвиженцев. В республике работало 2,8 тысячи избирательных участков.

"Голосование прошло в штатном режиме. Все вопросы, которые требовали нашего реагирования, оперативно рассматривались. По предварительным данным, явка на выборах депутатов Государственного совета Татарстана состав 70,1%. Число голосов, поданных за "Единую Россию", составило 72,43%, КПРФ набрала 10,74% голосов", - сказал Шагиахметов журналистам.

"Справедливая Россия" набрала 3,96%, ЛДПР – 3,79%, "Коммунисты России" - 3,65%, "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" - 2,47%, "Партия Роста" - 1,82%.

По словам Шагиахметова, выборы состоялись и во всех одномандатных округах. В трёх из них победу одержали представители "Справедливой России", "Партии Роста" и ЛДПР, которые наряду с перешагнувшими 5%-ный барьер партиями также получат места в парламенте республики. В остальных одномандатных округах победили представители "Единой России".