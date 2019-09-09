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РИА Новости
Республика Татарстан

Пять партий будут представлены в парламенте Татарстана по итогам выборов

12:09 09.09.2019 (обновлено: 12:16 09.09.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкИзбирательница на избирательном участке №42 в единый день голосования в Казани
Избирательница на избирательном участке №42 в единый день голосования в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
КАЗАНЬ, 9 сен - РИА Новости. Пять политических партий будут представлены в Госсовете Татарстана шестого созыва: кроме "Единой России" и КПРФ, набравших 72,43% и 10,74% голосов избирателей, это также "Справедливая Россия", "Партия Роста" и ЛДПР, сообщил председатель Центризбиркома республики Мидхат Шагиахметов.
В воскресенье в Татарстане прошли выборы депутатов Госсовета республики. На 100 мест в парламенте претендовали 200 кандидатов от семи политических партий по партийным спискам и 230 самовыдвиженцев. В республике работало 2,8 тысячи избирательных участков.
"Голосование прошло в штатном режиме. Все вопросы, которые требовали нашего реагирования, оперативно рассматривались. По предварительным данным, явка на выборах депутатов Государственного совета Татарстана состав 70,1%. Число голосов, поданных за "Единую Россию", составило 72,43%, КПРФ набрала 10,74% голосов", - сказал Шагиахметов журналистам.
Избиратели на избирательном участке №42 в единый день голосования в Казани
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"Справедливая Россия" набрала 3,96%, ЛДПР – 3,79%, "Коммунисты России" - 3,65%, "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" - 2,47%, "Партия Роста" - 1,82%.
По словам Шагиахметова, выборы состоялись и во всех одномандатных округах. В трёх из них победу одержали представители "Справедливой России", "Партии Роста" и ЛДПР, которые наряду с перешагнувшими 5%-ный барьер партиями также получат места в парламенте республики. В остальных одномандатных округах победили представители "Единой России".
Глава ЦИК республики отметил, что за ходом голосования в Татарстане следило беспрецедентное количество независимых наблюдателей, членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, представителей политических партий – всего более 28 тысяч представителей общественного контроля.
Как проходил единый день голосования — в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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Республика ТатарстанЕдиный день голосованияТатарстанКазань
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