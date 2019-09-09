Инаугурацию главы Липецкой области планируют провести в пятницу

ЛИПЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Инаугурация победившего на выборах главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова планируется на пятницу, сообщил журналистам председатель избиркома Юрий Алтухов.
На пост главы региона претендовали пять кандидатов: врио главы администрации области Игорь Артамонов - от "Единой России", Сергей Токарев - от КПРФ, Лариса Ксенофонтова - от "Справедливой России", от "Патриотов России" - Андрей Григорьев и от партии "Коммунисты России" - Андрей Плотников. По результатам обработки всех протоколов голосования Артамонов набрал 67,29% голосов избирателей, Токарев - 20,03%, Ксенофонтова - 4,6%, Плотников - 3,19%, Григорьев - 2,88%. Явка на выборах составила 47,1%.
В понедельник Алтухов объявил, что выборы главы администрации Липецкой области признаны состоявшимися.
"Инаугурация в конце недели. Планируется на пятницу", - сказал Алтухов.
На выборах главы администрации Липецкой области 2014 года победивший тогда Олег Королев набрал 81,83% голосов. За Королева проголосовали 369,997 тысячи человек. Явка избирателей составила 46,79%.
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