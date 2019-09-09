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РИА Новости
Единый день голосования

Инаугурацию главы Липецкой области планируют провести в пятницу

12:04 09.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкИгорь Артамонов
Игорь Артамонов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Игорь Артамонов. Архивное фото
ЛИПЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Инаугурация победившего на выборах главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова планируется на пятницу, сообщил журналистам председатель избиркома Юрий Алтухов.
На пост главы региона претендовали пять кандидатов: врио главы администрации области Игорь Артамонов - от "Единой России", Сергей Токарев - от КПРФ, Лариса Ксенофонтова - от "Справедливой России", от "Патриотов России" - Андрей Григорьев и от партии "Коммунисты России" - Андрей Плотников. По результатам обработки всех протоколов голосования Артамонов набрал 67,29% голосов избирателей, Токарев - 20,03%, Ксенофонтова - 4,6%, Плотников - 3,19%, Григорьев - 2,88%. Явка на выборах составила 47,1%.
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В понедельник Алтухов объявил, что выборы главы администрации Липецкой области признаны состоявшимися.
"Инаугурация в конце недели. Планируется на пятницу", - сказал Алтухов.
На выборах главы администрации Липецкой области 2014 года победивший тогда Олег Королев набрал 81,83% голосов. За Королева проголосовали 369,997 тысячи человек. Явка избирателей составила 46,79%.
Как проходил единый день голосования — в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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Единый день голосованияИгорь АртамоновЛипецкая областьЛипецкРоссия
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