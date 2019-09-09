Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-09T12:01Z
https://ria.ru/20190909/1558482397.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155847/91/1558479147_0:305:3098:2048_1036x0_80_0_0_71aa7b30213241986b2a7ecc1d058c17.jpg
РИА Новости
Дело Кирилла Вышинского

Вышинский полетел одним спецбортом с освобожденными по просьбе Москальковой

12:01 09.09.2019
513
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский рассказал, что полетел из Киева в Москву одним спецбортом с участниками договоренностей РФ и Украины по одновременному освобождению по просьбе российского омбудсмена Татьяны Москальковой.
Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан друг друга, среди освобожденных с российской стороны были осужденные за подготовку теракта Олег Сенцов и Александр Кольченко, осужденный за шпионаж Роман Сущенко и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. Кроме того, в этот день в Россию прилетел освобожденный Вышинский.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
11:21Дело Кирилла Вышинского
Вышинский прокомментировал заявление на обмен, написанное от его имени
На пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" журналист рассказал, что после освобождения из-под ареста 27 августа у него было обязательство указывать место жительства, не встречаться с определенным кругом людей, вовлеченных в процессуальные действия, однако ничего его не ограничивало в перемещениях.
Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев уточнил, что они договорились встретиться в Минске и купили билеты.
"Да. Но раздался телефонный звонок. И меня попросили задержаться в Киеве и улететь этим бортом, которыми летели все… Звонила Татьяна Николаевна Москалькова. Она сказала, ты же понимаешь, что атмосфера доверия, мягко говоря, очень шаткая, что надо как-то ее укрепить. Для того чтобы вдруг не возникло шальной мысль, что ты сел в самолет и улетел, а дальше можно ничего не делать, потому что ты на свободе и все хорошо. Задержись, пожалуйста, и прилети со всеми, чтобы это был такой некий знак того, что все обязательства будут исполнены в тот момент, когда будут все обязательства исполнены с украинской стороны, потому что это секрет, что это была зеркальная история", - сказал Вышинский, подчеркнув, что операция по освобождению проходила "зеркально", обе стороны освобождали людей одновременно.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
11:10Дело Кирилла Вышинского
Вышинский рассказал, что ему предлагали показательно "покаяться"
По его словам, Москалькова сообщила, что его присутствие на борту "укрепит доверие".
"Я не беру на себя какой-то особой роли в этом процессе, но поскольку просьба была, я эту просьбу выполнил ", - добавил журналист.
Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей, 28 августа он был освобожден из-под стражи.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
10:20Дело Кирилла Вышинского
Вышинский готов продолжить работу в РИА Новости Украина
Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции".
1110011
Обсудить 0
Дело Кирилла ВышинскогоСитуация на УкраинеКирилл ВышинскийТатьяна МоскальковаРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Вышинский прокомментировал заявление на обмен, написанное от его имени
РИА
Новости
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Вышинский рассказал, что ему предлагали показательно "покаяться"
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Вышинский назвал цель обысков в РИА Новости Украина
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Вышинский готов продолжить работу в РИА Новости Украина
Лента
новостей
Вышинский рассказал об абсурдности дела против него
Вышинский считает, что даже в СБУ понимали абсурдность дела против него
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Помощник Зеленского рассказал подробности телефонных переговоров с Путиным
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров прокомментировал идеи Макрона о налаживании отношений с Францией
Добро пожаловать на свободу. Лавров встретился с Вышинским
Сергей Лавров встретился с Кириллом Вышинским
Президент Украины Владимир Зеленский встречает участников договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Борисполь
Зеленский поручил ускорить второй этап освобождения россиян и украинцев
Как Вышинского встретили в МИА Россия сегодня
Вышинского встретили в МИА "Россия сегодня" караваем
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Вышинский поблагодарил Путина за поддержку
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу ответил на призыв главы Пентагона к России быть "нормальной страной"
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске
Болтон прокомментировал освобождение заключенных россиян и украинцев
Президент РФ Владимир Путин и председатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер
Миллер озвучил условия продажи газа Украине со скидкой 25%
Алексей Навальный у здания Симоновского районного суда Москвы
Прокурор Москвы подал иск к Навальному, Яшину и Соболь
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:06Суд арестовал обвиняемого в нападении на Памфилову
19:04Квициния подаст в суд исковое заявление по результатам выборов в Абхазии
19:00Хаджимба победил на выборах президента Абхазии
18:59В Донбассе на позициях ВСУ произошла детонация боеприпасов, заявили в ДНР
18:57В МИД прокомментировали перезапуск Ираном работ с центрифугами
18:56В Госдуме поддержали идею о введении минимальной цены на сигареты
18:50В МИД назвали причины приостановки Ираном добровольных обязательств по СВПД
18:42Чешские власти рассмотрят ситуацию с памятником Коневу
18:35Лавров обсудил с Чавушоглу подготовку к встрече в астанинском формате
18:32КНДР предложила США возобновить переговоры в конце сентября
18:28Итоговая явка на выборах в Крыму составила 33,28%
18:26В Сочи двух директоров предприятий осудили за хищение из бюджета города
18:24В Москве рейс "Уральских авиалиний" в Сочи задержали на девять часов
18:21В Сербии признали невменяемым мужчину, "заминировавшего" самолет
18:19В РПЦ прокомментировали служение представителя ПЦУ Зори в Париже
18:13ФАС приостановила рассмотрение дела нефтетрейдеров
18:06Артамонов назвал должность главы региона обычной работой
18:05"Рука не дрогнет": генпрокурор Украины допустил арест Порошенко
18:02В Госдуму внесли проект о досрочной пенсии для ухаживающих за инвалидами
17:58Гутерреш призвал срочно подписать договор о запрете ядерных испытаний
Лента новостейМолния