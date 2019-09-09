Вышинский полетел одним спецбортом с освобожденными по просьбе Москальковой

"Да. Но раздался телефонный звонок. И меня попросили задержаться в Киеве и улететь этим бортом, которыми летели все… Звонила Татьяна Николаевна Москалькова. Она сказала, ты же понимаешь, что атмосфера доверия, мягко говоря, очень шаткая, что надо как-то ее укрепить. Для того чтобы вдруг не возникло шальной мысль, что ты сел в самолет и улетел, а дальше можно ничего не делать, потому что ты на свободе и все хорошо. Задержись, пожалуйста, и прилети со всеми, чтобы это был такой некий знак того, что все обязательства будут исполнены в тот момент, когда будут все обязательства исполнены с украинской стороны, потому что это секрет, что это была зеркальная история", - сказал Вышинский, подчеркнув, что операция по освобождению проходила "зеркально", обе стороны освобождали людей одновременно.