Вышинский полетел одним спецбортом с освобожденными по просьбе Москальковой

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский рассказал, что полетел из Киева в Москву одним спецбортом с участниками договоренностей РФ и Украины по одновременному освобождению по просьбе российского омбудсмена Татьяны Москальковой.
Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан друг друга, среди освобожденных с российской стороны были осужденные за подготовку теракта Олег Сенцов и Александр Кольченко, осужденный за шпионаж Роман Сущенко и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. Кроме того, в этот день в Россию прилетел освобожденный Вышинский.
На пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" журналист рассказал, что после освобождения из-под ареста 27 августа у него было обязательство указывать место жительства, не встречаться с определенным кругом людей, вовлеченных в процессуальные действия, однако ничего его не ограничивало в перемещениях.
Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев уточнил, что они договорились встретиться в Минске и купили билеты.
"Да. Но раздался телефонный звонок. И меня попросили задержаться в Киеве и улететь этим бортом, которыми летели все… Звонила Татьяна Николаевна Москалькова. Она сказала, ты же понимаешь, что атмосфера доверия, мягко говоря, очень шаткая, что надо как-то ее укрепить. Для того чтобы вдруг не возникло шальной мысль, что ты сел в самолет и улетел, а дальше можно ничего не делать, потому что ты на свободе и все хорошо. Задержись, пожалуйста, и прилети со всеми, чтобы это был такой некий знак того, что все обязательства будут исполнены в тот момент, когда будут все обязательства исполнены с украинской стороны, потому что это секрет, что это была зеркальная история", - сказал Вышинский, подчеркнув, что операция по освобождению проходила "зеркально", обе стороны освобождали людей одновременно.
По его словам, Москалькова сообщила, что его присутствие на борту "укрепит доверие".
"Я не беру на себя какой-то особой роли в этом процессе, но поскольку просьба была, я эту просьбу выполнил ", - добавил журналист.
Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей, 28 августа он был освобожден из-под стражи.
Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции".