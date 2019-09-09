Памфилова назвала отличительную черту избирательной кампании этого года

"В чем разительное отличие от прошлой кампании? Помните, я причитала, как мало самовыдвиженцев, как мало самовыдвиженцев. В этом посмотрите, что происходит: самовыдвиженцы на втором месте после "Единой России". Этому могут быть разные причины. Надо учитывать, что от ряда партий не партии выдвигали кандидатов, а выдвиженцев поддерживали", - заявила Памфилова на пресс-конференции.