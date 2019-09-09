Памфилова назвала отличительную черту избирательной кампании этого года

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Отличительной особенностью этой избирательной кампании стало большое количество самовыдвиженцев, отметила председатель ЦИК Элла Памфилова во время подведения итогов единого дня голосования 8 сентября.
Согласно представленной ЦИК информации, в ходе выборов был избран 5421 кандидат, выдвинувшихся в порядке самовыдвижения.
"В чем разительное отличие от прошлой кампании? Помните, я причитала, как мало самовыдвиженцев, как мало самовыдвиженцев. В этом посмотрите, что происходит: самовыдвиженцы на втором месте после "Единой России". Этому могут быть разные причины. Надо учитывать, что от ряда партий не партии выдвигали кандидатов, а выдвиженцев поддерживали", - заявила Памфилова на пресс-конференции.
Всего, согласно данным ЦИК, было избрано 46134 депутатов и глав. Избраны кандидаты от 24 политических партий и 5421 кандидат в порядке самовыдвижения.
Вчера, 13:45РИА НовостиВыборы глав регионов России