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РИА Новости
Единый день голосования

Памфилова назвала отличительную черту избирательной кампании этого года

12:01 09.09.2019 (обновлено: 14:16 09.09.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Отличительной особенностью этой избирательной кампании стало большое количество самовыдвиженцев, отметила председатель ЦИК Элла Памфилова во время подведения итогов единого дня голосования 8 сентября.
Согласно представленной ЦИК информации, в ходе выборов был избран 5421 кандидат, выдвинувшихся в порядке самовыдвижения.
"В чем разительное отличие от прошлой кампании? Помните, я причитала, как мало самовыдвиженцев, как мало самовыдвиженцев. В этом посмотрите, что происходит: самовыдвиженцы на втором месте после "Единой России". Этому могут быть разные причины. Надо учитывать, что от ряда партий не партии выдвигали кандидатов, а выдвиженцев поддерживали", - заявила Памфилова на пресс-конференции.
Всего, согласно данным ЦИК, было избрано 46134 депутатов и глав. Избраны кандидаты от 24 политических партий и 5421 кандидат в порядке самовыдвижения.
Как проходил единый день голосования — в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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