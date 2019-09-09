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РИА Новости
Единый день голосования

Олег Кувшинников победил на выборах главы Вологодской области

11:54 09.09.2019 (обновлено: 15:38 09.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкОлег Кувшинников
Олег Кувшинников
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Олег Кувшинников. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Вологодской области Олег Кувшинников набирает 60,79% на выборах главы региона после обработки 100% протоколов, сообщила РИА Новости представитель облизбиркома.
"Действующий губернатор набирает 60,79%. Обработано 100% протоколов, но это предварительные данные", - сказала собеседница агентства.
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников
09:00Единый день голосования
Биография Олега Кувшинникова
По ее словам, представитель "Единой России" Кувшинников побеждает Ольгу Ширикову от ЛДПР (25,18%), Маргариту Савоськину из "Справедливой России" (7,81%), Алексея Рылеева от "Родины" (1,92%) и Вадима Петриенко от партии "Народный альянс" (1,53%).
Явка избирателей на выборах губернатора Вологодской области на 18.00 составила 33,88%. В регионе работали 968 участков для голосования.
Как проходил единый день голосования — в онлайн-репортаже Ria.ru>>
Выборы глав регионов России
Вчера, 13:45РИА Новости
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Единый день голосованияВологодская областьОлег КувшинниковПолитика
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