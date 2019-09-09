Олег Кувшинников победил на выборах главы Вологодской области

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Вологодской области Олег Кувшинников набирает 60,79% на выборах главы региона после обработки 100% протоколов, сообщила РИА Новости представитель облизбиркома.

"Действующий губернатор набирает 60,79%. Обработано 100% протоколов, но это предварительные данные", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, представитель "Единой России" Кувшинников побеждает Ольгу Ширикову от ЛДПР (25,18%), Маргариту Савоськину из "Справедливой России" (7,81%), Алексея Рылеева от "Родины" (1,92%) и Вадима Петриенко от партии "Народный альянс" (1,53%).