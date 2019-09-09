Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-09T12:08Z
https://ria.ru/20190909/1558481843.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155848/25/1558482586_0:0:641:360_1036x0_80_0_0_97e111a2a93404ad118cd0d427583fb4.jpg
РИА Новости

В Дзержинске подросток получил тяжелые травмы в ДТП с автобусом

11:50 09.09.2019 (обновлено: 12:08 09.09.2019)
507
© Фото : ГУ МЧС РФ по Нижегородской областиПоследствия ДТП с участием рейсового автобуса ПАЗ и легковой машины ВАЗ в Дзержинске
Последствия ДТП с участием рейсового автобуса ПАЗ и легковой машины ВАЗ в Дзержинске
© Фото : ГУ МЧС РФ по Нижегородской области
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 сен - РИА Новости. Шестнадцатилетний подросток был госпитализирован с переломом основания черепа после столкновения автобуса с легковым автомобилем в Дзержинске, где пострадали еще восемь человек, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.
Столкновение рейсового автобуса ПАЗ и легковой машины ВАЗ произошло вечером в воскресенье на улице Октябрьская вблизи дома №34. По данным ГИБДД, водитель ВАЗ-211440 не выбрал безопасную дистанцию и врезался в автобус.
Сотрудники ДПС на месте ДТП с участием автобуса в Москве
8 апреля, 07:04РИА Новости
Названы регионы — лидеры по числу ДТП
"В результате столкновения девять человек получили травмы различной степени тяжести. В больницу скорой медицинской помощи были госпитализированы четыре человека, находившиеся в легковом автомобиле. У всех диагностированы ушибы головного мозга и переломы. Юноша 2003 года рождения получил ушиб головного мозга тяжелой степени с массивным кровоизлиянием, перелом основания черепа, а также перелом нижней челюсти, грудины, левого плеча и костей таза", - сообщает пресс-служба ведомства.
Кроме того, в БСМП были доставлены пять пассажиров автобуса, в том числе двое детей - мальчики шести и семи лет. После осмотра врачей все пятеро были отпущены домой.
Действия водителя при ДТП
16 июня 2017, 12:36РИА Новости
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
000000
Обсудить 0
Дзержинск (Нижегородская область)Происшествия
Рекомендуем
Самка дельфина с детенышем
В Италии самка дельфина отблагодарила рыбаков, спасших ее детеныша
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин на борту президентского самолета во время полета на авиабазу Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
Экс-командир президентского борта рассказал о питании Путина в полетах
Деньги
ЦБ вновь снизил ключевую ставку. Что будет с ипотекой, кредитами и рублем
Логотип корпорации Роскосмос
На режимном объекте "Роскосмоса" задержали 17 человек
Лента
новостей
Владимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами
Цемах отказался от сделки со следствием по делу MH17
Лайнер Spectrum of the Seas прибыл в порт Владивостока
Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Помощник Зеленского рассказал подробности телефонных переговоров с Путиным
Склад забытых вещей метрополитена
Названы самые необычные находки среди забытых в московском метро вещей
Вид на Вилючинский вулкан. Архивное фото
Жительницу Камчатки заподозрили в том, что она утопила двух детей в бухте
Выборы в Мосгордуму VII созыва
На выборах в Мосгордуму обработали протоколы голосования в трети округов
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже
Нетаньяху назвал Бориса Джонсона Ельциным
Погибшая Бэла Воронина
"Закопали в чемодане". Двое петербуржцев случайно сознались в убийстве
Певец Дима Билан выступает на концерте в рамках международного фестиваля фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве
Жители Самары потребовали извинений за "испорченный" Биланом День города
Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной прилетели в Москву
Украина отплатила Нидерландам черной неблагодарностью
Штурмовик Су-25
Источник назвал заводской брак причиной крушения Су-25 на Ставрополье
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:06Суд арестовал обвиняемого в нападении на Памфилову
19:04Квициния подаст в суд исковое заявление по результатам выборов в Абхазии
19:00Хаджимба победил на выборах президента Абхазии
18:59В Донбассе на позициях ВСУ произошла детонация боеприпасов, заявили в ДНР
18:57В МИД прокомментировали перезапуск Ираном работ с центрифугами
18:56В Госдуме поддержали идею о введении минимальной цены на сигареты
18:50В МИД назвали причины приостановки Ираном добровольных обязательств по СВПД
18:42Чешские власти рассмотрят ситуацию с памятником Коневу
18:35Лавров обсудил с Чавушоглу подготовку к встрече в астанинском формате
18:32КНДР предложила США возобновить переговоры в конце сентября
18:28Итоговая явка на выборах в Крыму составила 33,28%
18:26В Сочи двух директоров предприятий осудили за хищение из бюджета города
18:24В Москве рейс "Уральских авиалиний" в Сочи задержали на девять часов
18:21В Сербии признали невменяемым мужчину, "заминировавшего" самолет
18:19В РПЦ прокомментировали служение представителя ПЦУ Зори в Париже
18:13ФАС приостановила рассмотрение дела нефтетрейдеров
18:06Артамонов назвал должность главы региона обычной работой
18:05"Рука не дрогнет": генпрокурор Украины допустил арест Порошенко
18:02В Госдуму внесли проект о досрочной пенсии для ухаживающих за инвалидами
17:58Гутерреш призвал срочно подписать договор о запрете ядерных испытаний
Лента новостейМолния