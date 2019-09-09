В Дзержинске подросток получил тяжелые травмы в ДТП с автобусом

© Фото : ГУ МЧС РФ по Нижегородской области Последствия ДТП с участием рейсового автобуса ПАЗ и легковой машины ВАЗ в Дзержинске

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 сен - РИА Новости. Шестнадцатилетний подросток был госпитализирован с переломом основания черепа после столкновения автобуса с легковым автомобилем в Дзержинске, где пострадали еще восемь человек, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Столкновение рейсового автобуса ПАЗ и легковой машины ВАЗ произошло вечером в воскресенье на улице Октябрьская вблизи дома №34. По данным ГИБДД, водитель ВАЗ-211440 не выбрал безопасную дистанцию и врезался в автобус.

"В результате столкновения девять человек получили травмы различной степени тяжести. В больницу скорой медицинской помощи были госпитализированы четыре человека, находившиеся в легковом автомобиле. У всех диагностированы ушибы головного мозга и переломы. Юноша 2003 года рождения получил ушиб головного мозга тяжелой степени с массивным кровоизлиянием, перелом основания черепа, а также перелом нижней челюсти, грудины, левого плеча и костей таза", - сообщает пресс-служба ведомства.