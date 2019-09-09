Бату Хасиков победил на выборах главы Калмыкии

ЭЛИСТА, 9 сен – РИА Новости. Врио руководителя Калмыкии Бату Хасиков побеждает на выборах главы республики с результатом 82,57% после обработки 100% протоколов, сообщил РИА Новости председатель республиканской избирательной комиссии Александр Дикалов.

По его словам, второе заняла Наталья Манжикова от СР - 8,51%, третье – Петр Вышкварок от ЛДПР с 3,35%, на четвертом месте Батыр Мучиев от "Патриотов России"(2,75%). Явка, по данным Дикалова, составила 55,14%.