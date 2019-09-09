Бату Хасиков победил на выборах главы Калмыкии

ЭЛИСТА, 9 сен – РИА Новости. Врио руководителя Калмыкии Бату Хасиков побеждает на выборах главы республики с результатом 82,57% после обработки 100% протоколов, сообщил РИА Новости председатель республиканской избирательной комиссии Александр Дикалов.
Выборы главы Калмыкии состоялись в воскресенье.
"Обработано 100% протоколов, Бату Хасиков набрал 82,57% голосов", - сообщил Дикалов.
По его словам, второе заняла Наталья Манжикова от СР - 8,51%, третье – Петр Вышкварок от ЛДПР с 3,35%, на четвертом месте Батыр Мучиев от "Патриотов России"(2,75%). Явка, по данным Дикалова, составила 55,14%.
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