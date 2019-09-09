Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-09T11:52Z
https://ria.ru/20190909/1558481721.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155704/35/1557043579_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_7f798a2a0a96826c4a886a02e44d816e.jpg
РИА Новости
Единый день голосования

Бату Хасиков победил на выборах главы Калмыкии

11:49 09.09.2019 (обновлено: 11:52 09.09.2019)
8597
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкБату Хасиков
Бату Хасиков
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Бату Хасиков. Архивное фото
ЭЛИСТА, 9 сен – РИА Новости. Врио руководителя Калмыкии Бату Хасиков побеждает на выборах главы республики с результатом 82,57% после обработки 100% протоколов, сообщил РИА Новости председатель республиканской избирательной комиссии Александр Дикалов.
Выборы главы Калмыкии состоялись в воскресенье.
Бату Хасиков
09:50РИА Новости
Биография Бату Хасикова
"Обработано 100% протоколов, Бату Хасиков набрал 82,57% голосов", - сообщил Дикалов.
По его словам, второе заняла Наталья Манжикова от СР - 8,51%, третье – Петр Вышкварок от ЛДПР с 3,35%, на четвертом месте Батыр Мучиев от "Патриотов России"(2,75%). Явка, по данным Дикалова, составила 55,14%.
Как проходил единый день голосования — в онлайн-репортаже Ria.ru>>
Выборы глав регионов России
Вчера, 13:45РИА Новости
Выборы глав регионов России
2335057
Обсудить 0
Единый день голосованияРоссияБату ХасиковКалмыкия
Рекомендуем
Самка дельфина с детенышем
В Италии самка дельфина отблагодарила рыбаков, спасших ее детеныша
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин на борту президентского самолета во время полета на авиабазу Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
Экс-командир президентского борта рассказал о питании Путина в полетах
Деньги
ЦБ вновь снизил ключевую ставку. Что будет с ипотекой, кредитами и рублем
Владимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами
Цемах отказался от сделки со следствием по делу MH17
Лента
новостей
Логотип корпорации Роскосмос
На режимном объекте "Роскосмоса" задержали 17 человек
Олег Кувшинников
Олег Кувшинников победил на выборах главы Вологодской области
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Помощник Зеленского рассказал подробности телефонных переговоров с Путиным
Лайнер Spectrum of the Seas прибыл в порт Владивостока
Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
Склад забытых вещей метрополитена
Названы самые необычные находки среди забытых в московском метро вещей
Вид на Вилючинский вулкан. Архивное фото
Жительницу Камчатки заподозрили в том, что она утопила двух детей в бухте
Погибшая Бэла Воронина
"Закопали в чемодане". Двое петербуржцев случайно сознались в убийстве
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже
Нетаньяху назвал Бориса Джонсона Ельциным
Кадр из сериала Реальные пацаны
Актер из сериала "Реальные пацаны" стал депутатом гордумы в Пермском крае
Алексей Текслер на Петербургском международном экономическом форуме-2019
На выборах губернатора Челябинской области победил Алексей Текслер
Выборы в Мосгордуму VII созыва
На выборах в Мосгордуму обработали протоколы голосования в трети округов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:06Суд арестовал обвиняемого в нападении на Памфилову
19:04Квициния подаст в суд исковое заявление по результатам выборов в Абхазии
19:00Хаджимба победил на выборах президента Абхазии
18:59В Донбассе на позициях ВСУ произошла детонация боеприпасов, заявили в ДНР
18:57В МИД прокомментировали перезапуск Ираном работ с центрифугами
18:56В Госдуме поддержали идею о введении минимальной цены на сигареты
18:50В МИД назвали причины приостановки Ираном добровольных обязательств по СВПД
18:42Чешские власти рассмотрят ситуацию с памятником Коневу
18:35Лавров обсудил с Чавушоглу подготовку к встрече в астанинском формате
18:32КНДР предложила США возобновить переговоры в конце сентября
18:28Итоговая явка на выборах в Крыму составила 33,28%
18:26В Сочи двух директоров предприятий осудили за хищение из бюджета города
18:24В Москве рейс "Уральских авиалиний" в Сочи задержали на девять часов
18:21В Сербии признали невменяемым мужчину, "заминировавшего" самолет
18:19В РПЦ прокомментировали служение представителя ПЦУ Зори в Париже
18:13ФАС приостановила рассмотрение дела нефтетрейдеров
18:06Артамонов назвал должность главы региона обычной работой
18:05"Рука не дрогнет": генпрокурор Украины допустил арест Порошенко
18:02В Госдуму внесли проект о досрочной пенсии для ухаживающих за инвалидами
17:58Гутерреш призвал срочно подписать договор о запрете ядерных испытаний
Лента новостейМолния