Избирком проверит возможный вброс бюллетеней на двух участках в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости. По факту возможно вброса бюллетеней на двух избирательных участках в Крыму начата проверка, решение о признании результатов голосования будет принято к концу дня, сообщил глава крымского избиркома Михаил Малышев.
По его словам, речь идет об участках в Красногвардейском и Раздольненском районах.
"Решения по этим участкам будут принимать территориальные комиссии. На данный момент окончательного решения не принято. К концу сегодняшнего дня будет решение. Сейчас все выясняется и проводится проверка", - сказал Малышев журналистам.
В частности, по его словам, по итогам проверки будет определено, был ли вброс бюллетеней, а также степень ответственности председателей участковых комиссий.