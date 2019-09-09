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РИА Новости
Единый день голосования

Избирком проверит возможный вброс бюллетеней на двух участках в Крыму

11:48 09.09.2019
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗамок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Замок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости. По факту возможно вброса бюллетеней на двух избирательных участках в Крыму начата проверка, решение о признании результатов голосования будет принято к концу дня, сообщил глава крымского избиркома Михаил Малышев.
По его словам, речь идет об участках в Красногвардейском и Раздольненском районах.
"Решения по этим участкам будут принимать территориальные комиссии. На данный момент окончательного решения не принято. К концу сегодняшнего дня будет решение. Сейчас все выясняется и проводится проверка", - сказал Малышев журналистам.
В частности, по его словам, по итогам проверки будет определено, был ли вброс бюллетеней, а также степень ответственности председателей участковых комиссий.
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