Памфилова призвала не спешить рапортовать об итогах выборов

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова призвала не спешить подводить итоги прошедших выборов и не рапортовать о них, а внимательно рассмотреть жалобы по существу, чтобы не перегружать суды работой, которую можно сделать самим.

"Я всех коллег настоятельно призываю, даже не прошу, а требую: не спешите моментально подводить итоги и рапортовать. Вот сейчас должны внимательно, объективно рассмотреть все жалобы, но по существу, для того чтобы не перебрасывать потом на суды то, что можете сделать сами", - сказала Памфилова на пресс-конференции.

Глава ЦИК призвала отменять выборы и наказывать виновных в случае выявления нарушений, а также передавать материалы в правоохранительные органы, если на то будут основания.

"Не спешите. Не перегружайте, еще раз хочу сказать, суды той работой, которую можете сделать сами", - подчеркнула Памфилова.