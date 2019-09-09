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РИА Новости
Единый день голосования

В единый день голосования возбудили 11 уголовных дел

11:45 09.09.2019 (обновлено: 11:54 09.09.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРабота информационного центра ЦИК РФ
Работа информационного центра ЦИК РФ
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. В единый день выборов в России возбуждено 11 уголовных дел, в МВД поступило 3654 сообщения о возможных правонарушениях, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
"Всего в территориальные органы МВД поступило 3654 сообщения о происшествиях, связанных с проведением избирательной кампании... В настоящее время по поступившим сообщениям принято решение, эту информацию предоставляют нам наши коллеги из МВД и то, что можем мы добавить, возбуждено 11 уголовных дел, за сутки два уголовных дела. В Москве - 4, в Республике Тыва - одно, в Новосибирской области - одно, в Камчатском крае - одно, в Республике Татарстан - одно, в Краснодарском крае - два, в Курганской области - одно", - сказала Памфилова на пресс-конференции.
По ее словам, в масштабах избирательной кампании количество правонарушений ничтожно. "В целом кампания прошла в основном спокойно. Конечно, я не исключаю, что в самое ближайшее время появится дополнительная информация, может где-то ещё какое-то происшествие, будем также оперативно реагировать",- сказала глава ЦИК.
Предварительные итоги единого дня голосования
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Памфилова призвала не спешить рапортовать об итогах выборов
Памфилова рассказала, что на всех выборах на избирательных участках в день выборов присутствовало около 232 тысяч наблюдателей и представителей СМИ. "Из 77,5 тысячи - это члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса, у них те же функции, что у наблюдателей; примерно 148,5 тысячи - наблюдатели; свыше 6 тысячи - представители СМИ", - отметила она.
В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня проходили в 85 регионах РФ. В том числе прошли выборы в 13 заксобраний, прямые выборы депутатов 21 городской думы.
Как проходил единый день голосования — в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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