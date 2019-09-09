В единый день голосования возбудили 11 уголовных дел

"Всего в территориальные органы МВД поступило 3654 сообщения о происшествиях, связанных с проведением избирательной кампании... В настоящее время по поступившим сообщениям принято решение, эту информацию предоставляют нам наши коллеги из МВД и то, что можем мы добавить, возбуждено 11 уголовных дел, за сутки два уголовных дела. В Москве - 4, в Республике Тыва - одно, в Новосибирской области - одно, в Камчатском крае - одно, в Республике Татарстан - одно, в Краснодарском крае - два, в Курганской области - одно", - сказала Памфилова на пресс-конференции.